Nächste prominente Absage für das deutsche Eishockey-Team vor der WM: Auch Lukas Reichel kann nicht mitwirken.

Nach Tim Stützle steht in Lukas Reichel der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft ein weiterer NHL-Stürmer nicht bei der WM zur Verfügung. Wie Reichels Trainer Luke Richardson von den Chicago Blackhawks laut mehreren US-Medien bestätigte, soll der 21-Jährige mit Chicagos Farmteam Rockford IceHogs die Play-offs in der unterklassigen AHL bestreiten.

Zuvor hatte am Donnerstag Tim Stützle von den Ottawa Senators seine Teilnahme am WM-Turnier in Prag und Ostrava (10. bis 26. Mai live auf ProSieben, ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App) wegen einer Schulterverletzung abgesagt. Topstar Leon Draisaitl hat sich mit den Edmonton Oilers für die NHL-Play-offs qualifiziert. John-Jason Peterka (Buffalo Sabres) wird hingegen wohl dabei sein.

Reichel hatte bei der WM 2021 und 2022 für das DEB-Team gespielt, beim Gewinn der Silbermedaille im Vorjahr war er nicht dabei. In der NHL hat der gebürtige Nürnberger, der zum Abschluss der Hauptrunde am Donnerstagabend (Ortszeit) beim 4:5 nach Verlängerung bei den Los Angeles Kings das 1:0 erzielte, eine durchwachsene dritte Saison gespielt.

Zwar bestritt Reichel mit 65 Spielen fast dreimal so viele Partien wie im Vorjahr, sammelte aber nur einen Punkt mehr (fünf Tore, elf Assists). Zwischenzeitlich wurde er ins AHL-Team versetzt. Die Blackhawks um Jungstar Connor Bedard verpassten die Play-offs deutlich.