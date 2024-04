Im Vorjahr scheiterte das DEB-Team erst im Finale mit 2:5 an Kanada. Davor warf Deutschland auf dem Weg ins Endspiel unter anderem die USA und die Schweiz aus dem WM-Turnier.

16 Nationen kämpfen dabei um den Titel, auch Deutschland ist mit dabei. Die Mannschaft von Cheftrainer Harold Kreis gehört als amtierender Vize-Weltmeister in Tschechien wohl zum erweiterten Favoritenkreis.

Während im Mai die Temperaturen eigentlich wieder nach oben klettern, wird es in Tschechien sprichwörtlich noch mal eiskalt.

Vom 10. bis 26. Mai 2024 findet in Tschechien die 87. Eishockey-WM statt. ProSieben, ProSieben MAXX ran.de und JOYN zeigen 30 Spiele live .

Das Wichtigste zur Eishockey-WM 2024 in Kürze

Eishockey-WM 2024: Wo findet das Turnier statt?

Die Eishockey-WM 2024 wird vom 10. bis 26. Mai 2024 in Tschechien ausgetragen. Als Spielorte stehen Prag und Ostrau bereit. In Prag wird in der O2-Arena gespielt, die 17.000 Zuschauern Platz bietet.

Die Ostravar Arena in Ostrau ist mit 10.000 Plätze deutlich kleiner. Sie dient als Heimstätte des früheren Champions-League-Teilnehmers HC Vitkovice.