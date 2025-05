Für NHL-Stürmer Lukas Reichel ist die Eishockey-WM vorzeitig beendet. Der Angreifer der Chicago Blackhawks hat eine Schulterverletzung erlitten.

Die Verletzung zog er sich beim 5:2-Sieg der deutschen Nationalmannschaft am Dienstag gegen Norwegen bei einem Check gegen die Bande zu.

"Da sieht es nicht so gut aus", hatte DEB-Sportdirektor Christian Künast am Mittwochmorgen im ZDF-Morgenmagazin gesagt: "Wir können davon ausgehen, dass er mit Sicherheit die nächsten Spiele nicht spielen kann, eher in Richtung Turnierende."

Später war klar: Das Turnier ist für Reichel vorzeitig beendet, er soll am Freitag die Heimreise antreten. Wie die "Bild" berichtet, ist eine Operation aber nicht nötig.