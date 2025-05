Vor dem Auftaktspiel gegen Ungarn am Samstag ( ab 15:45 Uhr live auf ProSieben, Joyn und ran.de ) analysiert ran zusammen mit Experte Rick Goldmann den DEB-Kader.

Mit 25 Spielern brach das DEB-Team am Montag nach Herning (Dänemark) auf, wo es die Vorrunde spielen wird. Ab dem Viertelfinale könnte die deutsche Mannschaft auch in Stockholm (Schweden) zum Einsatz kommen.

Nach der Silbermedaille 2023 und dem Aus im Viertelfinale 2024 startet die deutsche Eishockeynationalmannschaft in ihre WM-Mission 2025.

Am Samstag ( ab 15:45 Uhr live auf ProSieben, Joyn und ran.de ) startet das DEB-Team gegen Ungarn in die Weltmeisterschaft. ran zeigt, auf welche Spieler es dann ankommen wird.

Torhüter

Mit Philipp Grubauer (Seattle Kraken) und Mathias Niederberger (EHC Red Bull München) kann Bundestrainer Harold Kreis auf das gewohnte Torhüter-Duo aus den vergangenen Jahren setzen. Mit seiner ersten WM-Teilnahme komplettiert Arno Tiefensee (Adler Mannheim) das Goalie-Trio.

Nach einer Gala-Saison in der DEL steht Tiefensee in der kommenden Saison vor einem Wechsel in die NHL - bei den Dallas Stars unterschrieb der 23-Jährige einen Zwei-Jahres-Vertrag.

ran-Experte Rick Goldmann: "Grubauer und Niederberger sind große Namen, diese Konstanz auf der Position hilft ungemein. Zusammen mit Senkrechtstarter Tiefensee ist das ein sehr interessantes Trio. Es ist aber klar: Wenn du bei dieser WM durchstarten willst, brauchst du einen der drei, der absolut outperformt."