Eishockey-WM: Diese NHL-Stars werden dabei sein - Ikone für Kanada und Schweden nominiert

Am 9. Mai startet die Eishockey WM 2025. Wie schon in den Auflagen zuvor, überschneidet sich das Turnier mit den Playoffs der NHL. Einige Stars der US-Liga werden dennoch in Schweden und Dänemark auf dem Eis stehen. Die Eishockey-WM 2025 findet vom 9. bis zum 25. Mai in Dänemark und Schweden statt (live auf ProSieben, ProSieben MAXX, Joyn und ran.de). Die Eishockey-Saison in der NHL befindet sich mit den Playoffs währenddessen in ihrer heißen Phase. Viele große Namen fehlen ihren Nationalmannschaften daher beim Turnier im Mai. Wir zeigen euch, welche NHL-Stars trotzdem für ihr Land antreten werden. (Stand: 5. Mai)

Die Teams der Gruppe A bei der Eishockey-WM: Die Gruppe A wird ihre Vorrunde in der Avicii Arena in Stockholm ausspielen. Die teilnehmenden Mannschaften sind Österreich, Kanada, Finnland, Frankreich, Lettland, Slowakei, Slowenien und Schweden.

Die Teams der Gruppe B bei der Eishockey-WM: Die Gruppe B wird ihre Vorrunde in der Jyske Bank Boxen in Herning ausspielen. Die teilnehmenden Mannschaften sind Tschechien, Dänemark, Deutschland, Ungarn, Kasachstan, Norwegen, Schweiz und die USA. Die Eishockey-WM 2025 live auf ProSieben, ProSieben MAXX, Joyn und ran.de

Die NHL-Stars für Österreich Österreich hat einen Spieler aus der NHL in seinem Aufgebot. Der 21-Jährige Marco Kasper stand in insgesamt 77 Spielen in der laufenden Saison auf dem NHL-Eis. Ein weiterer Nominierter spielt am in der NCAA am College in Amerika. Sicher dabei: Marco Kasper (Detroit Red Wings)

Die NHL-Stars für Kanada In Kanada wurden 18 NHL-Spieler für die WM bekanntgegeben. Weitere Spieler werden mit dem Verlauf der Playoffs nachnominiert. Sicher dabei: Marc-André Fleury (Minnesota Wild), Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche), Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins), Macklin Celebrini (San Jose Sharks), Travis Konecny, Tyson Foerster, Travis Sanheim (alle Philadelphia Flyers), Bo Horvat, Noah Dobson (beide New York Islanders), Adam Fantilli, Kent Johnson (beide Columbus Blue Jackets), Barrett Hayton (Utah Hockey Club), Will Cuylle (New York Rangers), Ryan O'Reilly (Nashville Predators), Ryker Evans, Brandon Montour (beide Seattle Kraken), Mackenzie Weegar (Calgary Flames)

Die NHL-Stars für Finnland Die Finnen haben ihren finalen Kader für die WM bekanntgegeben. Dort sind insgesamt sechs NHL-Spieler vertreten. Die meisten Spieler der Skandinavier sind in der schwedischen Eishockey Liga (SHL) aktiv. Sicher dabei: Jusso Pärssinen (New York Rangers), Teuvo Teräväinen (Chicago Blackhawks), Eeli Tolvanen (Seattle Kraken), Nikolas Matinpalo (Ottawa Senators), Justus Annunen, Juuse Saros (beide Nashville Preditors)

Die NHL-Stars für Frankreich Frankreich hat im März 48 Spieler vorläufig nominiert, die mit der Zeit auf die zulässigen 25 Spieler reduziert werden. Dort waren der jahrelange NHL-Star Pierre-Édouard Bellemare sowie zwei aktuell in Nordamerika angestellte Spieler dabei. Im vorläufigen Kader: Alexandre Texier (St. Louis Blues), Pierrick Dubé (Hershey Bears/AHL) Die Eishockey-WM 2025 live auf ProSieben, ProSieben MAXX, Joyn und ran.de

Die NHL-Stars für Lettland: Lettland hat zum jetzigen Zeitpunkt keine NHL-Spieler für seinen Kader berufen. Es stehen allerdings fünf Spieler aus der College-Liga NCAA im Aufgebot. Ob weitere NHL-Spieler nachnominiert werden, bleibt abzuwarten.

Die NHL-Stars für die Slowakei Im vorläufigen Kader der Slowakei steht ein Spieler aus der AHL. Im vorläufigen Kader: Sam Honzek (Calgary Wranglers, AHL)

Die NHL-Stars für Slowenien Auch im slowenischen Kader stehen aktuell noch keine NHL-Spieler. Alle Vorbereitungsspiele bestritt Slowenien mit rein in Europa spielenden Akteuren.

Die NHL-Stars für Schweden Die Schweden haben inzwischen 17 NHL-Spieler für ihr WM-Aufgebot bestätigt. Fehlen wird allerdings William Eklund von den San Jose Sharks, der die WM-Teilnahme verletzungsbedingt absagen musste. Sicher dabei: Jacob Markstrom (New Jersey Devils), Rasmus Andersson, Mikael Backlund (beide Calgary Flames), Adam Larsson (Seattle Kraken), Alexander Wennberg (San Jose Sharks), Samuel Ersson (Philadelphia Flyers), Isac Lundeström, Leo Carlsson (beide Anaheim Ducks), Arvid Söderblom (Chicago Blackhawks), Simon Edvinsson, Lucas Raymond (beide Detroit Red Wings), Mika Zibanejad (New York Rangers), Marcus Johansson, Jonas Brodin (Minnesota Wild), Filip Forsberg (Nashville Predators), Marcus Pettersson (Vancouver Canucks), Elias Lindholm (Boston Bruins)

Die NHL-Stars für Tschechien In Tschechien wurde der Kader für die WM nur mit 24 Namen nominiert. Davon sind sieben Spieler aus der NHL. Auf einen weiteren Spieler aus der NHL wartet der Verband. Martin Necas ist aus den Playoffs ausgeschieden, der Verband wollte ihn allerdings nicht für das Aufgebot bestätigen. Man ließ allerdings verlauten, dass der letzte freie Platz für den Mann von den Colorado Avalanches ist. Sicher dabei: Jakub Lauko, David Pastrnak (beide Boston Bruins), Daniel Vladar (Calgary Flames), Filip Hronek (Vancouver Canucks), Karel Vejmelka (Utah Hockey Club), David Spacek (Iowa Wild, AHL), Adam Klapka (Calgary Flames) Die Eishockey WM 2025 live auf ProSieben, ProSieben MAXX, Joyn und ran.de

Die NHL-Stars für Dänemark Dänemark muss auf seine vier NHL-Spieler nicht nur aus Playoff-Gründen, sondern auch aus Verletzungsgründen verzichten.

Die NHL-Stars für Ungarn Bei Ungarn besteht der Kader hauptsächlich aus in Europa spielenden Akteuren. Aber es gibt auch zwei Spieler aus einer Farmleague der NHL im vorläufigen Aufgebot. Im vorläufigen Kader: Zétény Hadobás, Kristóf Papp (beide Iowa Heartlanders, ECHL)

Die NHL-Stars für Kasachstan Kasachstan hat keine aktiven NHL-Spieler in der aktuellen Saison.

Die NHL-Stars für Norwegen In Norwegens Kader stehen zwei aktuelle NHL-Spieler, die sich mit ihren Teams für die Playoffs qualifiziert haben, jedoch bereits ausgeschieden sind und mit zur WM fahren könnten. Im vorläufigen Kader: Mats Zuccarello (Minnesota Wild), Emil Martinsen Lilleberg (Tampa Bay Lightning) Die Eishockey-WM 2025 live auf ProSieben, ProSieben MAXX, Joyn und ran.de

Die NHL-Stars für die Schweiz Im vorläufigen Kader der Schweiz stehen vier NHL-Spieler. Sicher dabei: Janis Moser (Tampa Bay Lightning), Jonas Siegenthaler, Nico Hischier, Timo Meier (New Jersey Devils),