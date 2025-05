Eishockey-WM: NHL-Profi Tim Stützle in Herning eingetroffen

Tim Stützle beginnt die Mission Eishockey-WM mit etwas Verspätung. Der Stürmer der Ottawa Senators ist mittlerweile zum DEB-Team gestoßen.

NHL-Star Tim Stützle ist kurz vor dem zweiten Vorrundenspiel der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in Schweden und Dänemark in Herning eingetroffen.

Der 23-Jährige, der mit den Ottawa Senators in den Playoffs bereits im Achtelfinale ausgeschieden war, steigt am Montag ins Training der DEB-Auswahl ein und könnte erstmals am Dienstag (ab 15:45 Uhr live auf ProSieben, Joyn, ran.de und in der ran-App) gegen Norwegen mitwirken.

Am Sonntagnachmittag (ab 15:45 Uhr live auf ProSieben, Joyn, ran.de und in der ran-App) gegen Kasachstan muss das deutsche Team noch ohne den Stürmer auskommen.