Eishockey-WM: Uwe Krupp auch bei der WM als Experte am Start!

Vom 10. bis 26. Mai 2024 findet in Tschechien die Eishockey-WM statt. Bei den Free-TV-Übertragungen wird mit Uwe Krupp ein bekanntes Gesicht als Experte mit dabei sein.

Eishockey-Fans aufgepasst! ProSieben überträgt 30 Spiele der Eishockey-WM, darunter alle Partien der deutschen Nationalmannschaft.

Als Experte ist dann auch Uwe Krupp am Start. Der Ex-NHL-Star und Ex-Bundestrainer, der auch am Sonntag beim Duell der Ottawa Senators und Washington Capitals (ab 23:50 Uhr live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App) seine Expertise abgibt, dürfte den regelmäßigen Zuschauern der NHL-Übertragungen also bekannt sein.

Der 58-Jährige gehört zu den besten deutschen Eishockey-Spieler der Geschichte, gewann insgesamt zweimal den begehrten Stanley-Cup und stand in insgesamt 810 Partien in der NHL auf dem Eis. Zuletzt fungierte Krupp als Trainer der Kölner Haie, kennt also einige der aktuellen Nationalspieler.

Krupp selbst freut sich schon jetzt auf die anstehende WM: "Die Eishockey-Saison in Europa endet traditionell jedes Jahr mit der IIHF Weltmeisterschaft als Höhepunkt. Ich freue mich darauf, einige Spiele der deutschen Mannschaft bei den ProSieben-Übertragungen live aus Ostrava zu begleiten."

"Nach dem spektakulären Abschneiden des letzten Jahres ist die Vorfreude und Spannung bei den Fans hoch. Aber natürlich sind dementsprechend auch die Erwartungen für die Leistung und das Abschneiden der deutschen Mannschaft gestiegen. Ich freue mich auf die Spiele unserer Mannschaft und auf hochklassiges Eishockey", so der gebürtige Kölner weiter.