Eishockey-WM 2024 ohne Münchner Kapitän Patrick Hager

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft muss für die WM 2024 in Tschechien (vom 10. bis zum 26. Mai) ohne EHC Münchens Kapitän Patrick Hager auskommen.

Bundestrainer Harold Kreis muss bei der Eishockey-WM 2024 in Tschechien (live auf ProSieben, ProSieben MAXX, Joyn und ran.de) auf Routinier Patrick Hager verzichten.

Der Kapitän des EHC München sagte seine Teilnahme an der Endrunde aus familiären Gründen ab.

Das bestätigte Hager am Rande der Saisonabschlussfeier seiner Mannschaft. Für künftige Nominierungen sei der Stürmer jedoch weiterhin offen.

Hager war bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang 2018 Teil von Deutschlands Mannschaft, die die Silber-Medaille erringen konnte.

In der DEL scheiterte Hager zuletzt mit Titelverteidiger EHC München in den Playoffs im Halbfinale an den Fischtown Pinguins aus Bremerhaven.