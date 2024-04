Anzeige

Die Nationalmannschaft bereitet sich auf die Eishockey-WM ab dem 14. Mai live auf ProSieben, ProSieben MAXX, Joyn und ran.de vor. Der Bundestrainer darf auf die NHL-Stars hoffen.

Auf seiner Nordamerikareise schüttelte Harold Kreis eifrig Hände, doch viel Werbung musste der Eishockey-Bundestrainer nicht machen.

Denn auch die deutschen NHL-Stars sind heiß auf die Nationalmannschaft.

"Man spürt eine große Begeisterung, eine große positive Anteilnahme", sagt der Coach, der als Vize-Weltmeister in die Vorbereitung auf seine zweite WM startet.

Noch muss er auf seine Besten verzichten, wenn es in den ersten Testspielen am Donnerstag und Samstag in Karlsbad gegen den WM-Gastgeber Tschechien geht.

Doch die Signale, die Kreis bei seinen Gesprächen in Kanada und den USA erhielt, waren sehr positiv.

Ob Stürmerstar Tim Stützle oder Torhüter Philipp Grubauer, erst recht die Vize-Weltmeister Nico Sturm, John-Jason Peterka und Moritz Seider - für alle ist die WM in Prag und Ostrava (10. bis 26. Mai, ProSieben, ProSieben MAXX, ran.de und JOYN zeigen 30 Spiele live) "ein Thema".

Nur Leon Draisaitl hat mit der Jagd auf den Stanley Cup andere Pläne.