Das DEB-Team verliert das zweite WM-Spiel in Folge und muss um die Teilnahme am Viertelfinale bangen. Trotz Aufholjagd reicht es am Ende nicht.

Trotz einer furiosen Aufholjagd hat die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft die zweite WM-Niederlage in drei Tagen kassiert. Nach dem ernüchternden 1:5 im Klassiker gegen die Schweiz kämpfte sich das Team von Bundestrainer Harold Kreis beim 3:6 (0:3, 3:0, 0:3) gegen die USA nach einem 0:3-Rückstand zurück, musste sich am Ende aber doch deutlich geschlagen geben.

Damit wird der Druck für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) immer größer: Denn bei einer weiteren Niederlage am Montag gegen Weltmeister Tschechien käme es am Dienstag (ab 16:20 live auf ProSieben, Joyn, ran.de und in der ran-App) in Herning im letzten Vorrundenspiel der Gruppe B gegen Gastgeber Dänemark zu einem Endspiel um den letzten Platz im Viertelfinale. Die Runde der letzten acht hatte die deutsche Mannschaft zuletzt bei der WM 2018 an selber Stelle verpasst.

Tage Thompson (2.), Frank Nazar (10.) und Matty Beniers (15.) erzielten die deutliche Führung der amerikanischen NHL-Auswahl, die das Kreis-Team zu Beginn nach Belieben dominierte.