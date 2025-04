Die Eishockey-WM steht kurz bevor. Auf der Torhüterposition hofft Bundestrainer Harold Kreis auch auf Mathias Niederberger.

Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis plant mit Torhüter Mathias Niederberger bei der WM in Schweden und Dänemark (9. bis 25. Mai). "Er ist selbstverständlich eine Option für uns, er ist eine tragende Säule in der Nationalmannschaft", sagte der Coach über den Vizeweltmeister von 2023, der sich im zweiten Viertelfinale von Red Bull München gegen die Adler Mannheim verletzt hatte und in den restlichen Spielen der Serie ausgefallen war.

"Meines Wissens macht seine Behandlung sehr gute Fortschritte. Wir sind guter Dinge, dass er bei der Weltmeisterschaft, hoffentlich auch schon früher, dabei ist", sagte Kreis.

Niederberger fehlt wegen seiner Verletzung noch im 25-köpfigen Aufgebot für die erste Phase der WM-Vorbereitung, die am 10. April in Regensburg gegen Weltmeister Tschechien beginnt.