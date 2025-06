Borussia Dortmund: BVB verleiht Mittelfeld-Juwel - News, Transfers und Gerüchte

In der vorherigen Spielzeit lief Wätjen vorrangig für die Dortmunder Drittliga-Mannschaft auf und erzielte in 20 Spielen fünf Tore.

In der Folgesaison durfte Wätjen, der sich 2015 der BVB-Jugend angeschlossen hatte, sein Profi-Debüt feiern. Allerdings kamen bis jetzt nur drei weitere Einsätze hinzu.

Der zentrale Mittelfeldspieler war bei der U19-EM in Rumänien Teil der DFB-Auswahl, die unglücklich im Halbfinale gegen Spanien verlor (5:6 n.V.) . 2023 wurde Wätjen mit der U17 Europameister.

+++ 24. Juni, 10:55 Uhr: Dortmund verpflichtet Bundesliga-Keeper +++

Borussia Dortmund landet einen Transfer auf der Torhüter-Position. Das berichten die "Ruhr Nachrichten". Demnach wechselt Patrick Drewes zu den Schwarz-Gelben. Eine Ablösesumme wurde dabei nicht genannt.

Der Keeper verlässt damit den Pott-Rivalen VfL Bochum. Der 32-Jährige soll beim BVB die Nummer drei hinter Gregor Kobel und Alexander Meyer werden und den Platz von Marcel Lotka einnehmen, der den Verein verließ. In Bochum hätte Drewes noch einen Vertrag bis 2026 gehabt.

Zudem soll Diant Ramaj, der im Winter für fünf Millionen Euro von Ajax Amsterdam gekauft wurde, erneut verliehen werden. Der 23-Jährige spielte die Rückrunde beim FC Kopenhagen. Ramaj und Drewes sind außerdem bei derselben Berateragentur "BMS Sportconsulting".

Ramaj zur "SportBild": "Ich habe die Saison in Kopenhagen sehr genossen, es ist fantastisch, was wir erreicht haben. Und für mich steht fest: Ich muss weiter auf dem Platz stehen, Minuten bekommen, Spielpraxis. Daher steht für mich fest: Ich setze mich in Dortmund nicht auf die Bank! Dass ich jetzt nicht nach Dortmund kommen werde, um mich dort hinten anzustellen, keine Chance habe, hinter Gregor Kobel zu spielen, ist für mich klar. Ich muss spielen."

Laut "Sport 1" sorgten diese Aussagen bei den Dortmunder Verantwortlichen für Verwunderung.