Eishockey-WM 2025: NHL-Star Maksymilian Szuber stößt zum DEB-Team

Gute Nachrichten für das DEB-Team. Ein weiterer NHL-Star ist bei der Eishockey-WM dabei.

Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis kann bei der anstehenden Weltmeisterschaft auf weitere Verstärkung aus Nordamerika zählen.

Wie der Utah Hockey Club aus der NHL mitteilte, wurde Maksymilian Szuber für das Turnier in Schweden und Dänemark (ab 10. Mai alle deutschen Spiele live bei ProSieben und Joyn) nominiert. Der 22 Jahre alte Verteidiger steht vor seiner dritten WM-Teilnahme.

Szuber war am Sonntag mit Utahs Farmteam Tucson Roadrunners in der ersten Runde der Play-offs der AHL ausgeschieden. In der Saison 2023/24 kam der gebürtige Pole zu einem NHL-Spiel, damals noch für die Arizona Coyotes, die zur darauffolgenden Spielzeit zum Hockey Club wurden. In der abgelaufenen Hauptrunde wurde Szuber von Utah nicht berücksichtigt.