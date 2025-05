Kevin Fiala ist vor dem Duell gegen Deutschland am Donnerstag einer der Schweizer Hoffnungsträger. Wegen eines Schicksalsschlag verpasste er die ersten beiden Spiele der Eishockey-WM.

Kevin Fiala stand beim 3:0-Sieg der Schweiz gegen die USA am Montag erstmals bei der Eishockey-Weltmeisterschaft auf dem Eis. Der linke Flügelstürmer vom NHL-Team Los Angeles spielte stark, traf einmal den Pfosten und hatte mit einem Assist seinen Anteil am Sieg der Eidgenossen.

Wenn die Schweizer am Donnerstag in der Vorrundengruppe B auf Deutschland (15:45 live auf ProSieben, Joyn, ran.de und in der ran-App) treffen, ist Fiala einer der Hoffnungsträger der "Nati". Dabei hatte der 28-Jährige die ersten beiden Gruppenspiele der Schweizer gegen Tschechien (4:5 n.V.) und Dänemark (5:2) noch verpasst.

Den traurigen Grund für seine Abwesenheit nannte der NHL-Star nach dem Sieg gegen die USA. "Meine Frau war zum zweiten Mal schwanger. Leider haben wir das Kind verloren. Es war nicht einfach für uns. Es war eine schwierige Woche", sagte er zu Reportern in der Mixed Zone.

Seine Frau Jessica Fiala ermutigte ihn, dennoch an der WM in Dänemark und Schweden teilzunehmen. Sie selbst reiste mit Tochter Masie-Mae und dem Familienhund zu dem Turnier, um Fiala zu unterstützen.

"Dafür bin ich unglaublich dankbar. Sie ist die beste Frau, die es gibt. Jetzt schauen wir weiter. Ich fühle mich immer wie zu Hause, wenn sie da sind. Darum konnte ich auch eine solche Leistung bringen", erklärte Fiala nach dem Sieg gegen die USA.