NHL-Hilfe für Eishockey-WM: Grubauer sofort zum DEB-Team, Seider und Reichel später

Torwart Philipp Grubauer kommt sofort, Starverteidiger Moritz Seider und Stürmer Lukas Reichel werden zur Generalprobe erwartet: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft erhält vor der WM in Schweden und Dänemark namhafte Verstärkung aus der NHL.

Grubauer gehört mit Shootingstar Arno Tiefensee, der nach starker Saison mit Adler Mannheim einen Vertrag bei den Dallas Stars unterschrieb, zu neun Spielern, die bereits zur dritten Phase der Vorbereitung zum Team stoßen werden. Seider und Reichel sollen im letzten Test am 4. Mai gegen die USA auf dem Eis stehen.

Von beiden liegen laut DEB-Sportdirektor Christian Künast die Freigaben vor, "mit ihren NHL-Klubs gab es einen positiven Austausch". Außerdem soll der Münchner Mathias Niederberger, Torwart beim Silbercoup 2023, rechtzeitig vor der WM seine Verletzung aus den Play-offs auskuriert haben.

In den nächsten Testspielen am Donnerstag (19.00 Uhr) in Zell am See und am Samstag (17.00 Uhr/beide MagentaSport) in Rosenheim gegen Österreich werden neben den Torhütern Grubauer und Tiefensee auch die Vizeweltmeister Leon Hüttl und Fabio Wagner in der Verteidigung sowie Wojciech Stachowiak im Sturm das Team verstärken.