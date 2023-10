EA Sports FC 24: Der FIFA-Nachfolger im Test

Profikarriere: Das Ziel ist der Ballon d’Or

Im Mittelpunkt des Spiels steht die sogenannte Profikarriere. In diesem Einzelspieler-Modus erstellt man einen eigenen Fußballprofi und beginnt seine Karriere bei einem beliebigen Verein. Das Ziel besteht darin, eines Tages Weltfußballer zu werden. Allerdings ist der Weg dorthin steinig. Zu Beginn ist man lediglich ein ambitionierter Reservist, der erst in der Schlussphase der Spiele eingewechselt wird und dann sofort performen muss – Mathys Tel lässt grüßen.

Mit guten Leistungen in den Spielen, in denen vorgegebene Ziele zu erreichen sind, kann man sich für mehr Einsatzzeiten empfehlen. Der Spieler kann frei entscheiden, ob er nur den eigenen Profi oder die komplette Mannschaft steuert. Zudem besteht die Möglichkeit, lediglich die Highlights des Spiels nachzuspielen und die restliche Spielzeit zu simulieren. Dies funktioniert aber nicht so gut wie in Madden 24 (hier der Testbericht), weil Fußball für eine solche Spielvariante einfach nicht geeignet ist.

Zwischen den Spielen kann der eigene Profi diverse Trainingseinheiten (entweder manuell oder simuliert) absolvieren oder sein virtuelles Geld in verschiedene Einkäufe bzw. Freizeitaktivitäten investieren. Diese haben unterschiedliche Einflüsse auf den eigenen Spieler und die Mannschaft. Zudem hat man einen Spielerberater an seiner Seite, der verrät, welche Leistungen zu erbringen sind, um bei dem persönlichen Traumverein unterzukommen.