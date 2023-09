Anzeige NBA 2K24 bietet einen überarbeiteten Karrieremodus, eine frei begehbare Stadt und die Karriere-Highlights von Kobe Bryant. ran hat das Spiel getestet. von Oliver Jensen, "NBA 2K24" hat unter Basketball-Fans einen ähnlichen Stellenwert wie das Videospiel "Madden NFL 24" in Football-Kreisen. Die Computerspielserie des amerikanischen Publishers 2K Sports bekam es sogar hin, das Konkurrenzprodukt von EA Sports komplett vom Markt zu verdrängen. Das letzte NBA Live, so war der Name deren Spieleserie, erschien im September 2018. NBA 2K ist somit auf dem Markt praktisch konkurrenzlos. Vor wenigen Tagen erschien mit NBA 2K24 der neuste Teil dieser Serie. Der Zeitpunkt könnte kaum besser sein. Schließlich ist Basketball durch den sensationellen WM-Sieg der deutschen Nationalmannschaft gerade in aller Munde. Was NBA 2K grundsätzlich von anderen Sportspielen unterscheidet, ist der Karrieremodus mit der frei begehbaren Stadt. In NBA 2K24 fällt diese Stadt besonders groß aus. Man kann mit seinem Spieler durch die Straßen schlendern, an den neu hinzugefügten Strand gehen oder durch die Geschäfte schlendern und sich zum Beispiel neue Klamotten, Caps etc. kaufen.

Anzeige

Auch der Spieltag an sich bietet viel Drumherum: Man betritt die Halle, geht vorbei an den Kamerateams und Fotografen in die Kabine, sieht am Spind den eigenen Namen neben all den anderen Superstars, bespricht sich noch einmal kurz mit dem Trainer, läuft in die Halle ein und wirft sich warm, ehe das Spiel beginnt. Nach der Partie geht man wieder zurück in die Kabine, stellt sich den Fragen der Journalisten bei der Pressekonferenz oder wird direkt (wie es im US-Sport typisch ist) in der Kabine interviewt.

Der Gameday bietet das richtige Flair NBA 2K24 schafft es wie kaum ein anderes Spiel, die Stimmung der Sportart einzufangen. Die Grafik ist gewohnt stark, hat sich gegenüber NBA 2K23 allerdings nicht allzu sehr verändert. Die Atmosphäre wird mit dem Intro der jeweiligen Teams und den lautstarken Zuschauern gut eingefangen. Besonders realistisch: Wenn die Heimmannschaft weit zurückliegt, leert sich die Halle bereits vor dem Spielende, sodass man die letzten Sekunden fast vor leeren Rängen absolviert. Der Spieler muss im Karrieremodus nicht zwingend die komplette Saison über 82 Spiele absolvieren, sondern kann auch lediglich die Key Games, also die besonderen Duelle, absolvieren.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Rasante Streetball-Action Neben dem Basketball in der Halle spielt auch der Streetball eine wichtige Rolle im Spiel. In der Stadt sind mehrere Streetball-Plätze verteilt, auf denen man entweder online oder im Einzelspieler-Modus antreten kann. In Letzterem wählt man die Spielpartner aus und tritt nach und nach gegen die besten Teams der Stadt an. Drumherum sorgen MC, DJ und ein begeistertes Publikum für das richtige Flair. Kritikpunkte bietet der Karrieremodus nur wenige. Bedauerlich ist, dass es im Gegensatz zu früheren Spielen nicht mehr möglich ist, die Karriere an der High School und am College zu durchlaufen, ehe man von einem NBA-Team gedraftet wird. Stattdessen beginnt man den Karrieremodus bereits als gefeiertes Ausnahmetalent und kann sich das NBA-Team einfach aussuchen.

© 2K

Ein typischer Kritikpunkt bei NBA 2K ist seit Jahren, dass das Spiel dazu verleitet, echtes Geld zu investieren, um den eigenen Spieler weiterzuentwickeln. NBA 2K24 stellt hier keine Ausnahme dar. Allerdings ist die Dringlichkeit diesmal weniger ausgeprägt, weil man im Karrieremodus auch ohne Investitionen ordentliche Spiele abliefern kann.

Anzeige