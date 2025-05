Für Funkel ist es bereits der siebte Aufstieg in die Bundesliga in seiner langen Trainer-Karriere, und nun könnte er die Kölner wohl auch in der Bundesliga-Saison 2025/26 coachen.

"Ich bin für alles offen. Wir müssen aber in den Gesprächen herausfinden, was der Verein will und wie er sich das alles vorstellt. Ich kann mir vorstellen, weiterzumachen", sagte Funkel am Sonntag nach dem Aufstieg durch den klaren Sieg gegen Kaiserslautern.

"Jeder weiß, wie ich zu diesem Verein stehe. Ich bin das dritte Mal hier Trainer. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht", blickt Funkel auf seinen Feuerwehr-Job im Aufstiegsrennen zurück, der nun in einer dauerhaften Zusammenarbeit münden könnte.

Um die körperlichen Strapazen im doch schon fortgeschrittenen Alter in Grenzen zu halten, hat Funkel bei "Sky" schon einen konkreten Plan für den Fall einer Vertragsverlängerung skizziert: "Ich habe einen unglaublich guten Trainerstab, sodass du als Trainer ja nicht mehr so viel machen musst wie vor 20 oder 25 Jahren. Körperlich bin ich auch ganz gut dabei."