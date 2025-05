Nach dem verpassten direkten Klassenverbleib in der 2. Bundesliga hat Eintracht Braunschweig personelle Konsequenzen gezogen. Trainer Daniel Scherning muss sofort gehen.

Daniel Scherning ist nicht mehr Trainer von Eintracht Braunschweig. Damit reagiert der Zweitligist auf das Verpassen des direkten Klassenverbleibs in der 2. Bundesliga. Die Niedersachsen müssen in der Relegation gegen den 1. FC Saarbrücken um ihren Platz im Fußball-Unterhaus kämpfen.

Mit Scherning müssen auch Co-Trainer Andreas Zimmermann und Torwarttrainer Milenko Gilic gehen. In den Partien gegen den Dritten der 3. Liga (live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App) übernimmt der bisherige Co-Trainer und Ex-Profi Marc Pfitzner die Verantwortung.

Zum Trainerteam werden außerdem Co-Trainer Marcel Goslar, Athletiktrainer Janning Michels und Rehatrainer Alexander Bülow gehören, die früheren Profis Ken Reichel und Jasmin Fejzic ergänzen den Stab, letzterer übernimmt die Verantwortung für die Torhüter.

Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel erklärte: "Uns ist die Entscheidung nicht leichtgefallen, weil wir bis zuletzt die grundsätzliche Überzeugung hatten, dass wir unser Saisonziel Klassenerhalt erneut gemeinsam erreichen werden." Doch die beiden deutlichen Niederlagen bei der SV Elversberg (0:3) und gegen den 1. FC Nürnberg (1:4) und auch "die Art und Weise der Auftritte" hätten dazu geführt, dass die Bosse die Überzeugung verloren, in dieser Konstellation die Rettung zu schaffen.

"Klar ist, dass wir schon am Freitag ein ganz anderes Gesicht zeigen und die Relegation als Chance begreifen müssen, über diesen Weg den Klassenerhalt zu erreichen", wird der 37-Jährige weiter zitiert: "Da sehen wir allen voran die Mannschaft in der Pflicht, denn sie hat die nötige Qualität, um auch in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga zu spielen."