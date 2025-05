ran sieht sich an, welche Entscheidungen fallen könnten.

Weder die Top-Teams noch die Kellerkinder kennen ihr Schicksal bereits in diesem Moment. Dies könnte jedoch der 32. Spieltag ändern.

In der 2. Bundesliga stehen noch drei Spieltage aus und noch ist reichlich Spannung im Auf- und Abstiegskampf sowie im Rennen um die Relegationsplätze geboten.

Der 32. Spieltag in der 2. Bundesliga könnte die ersten großen Entscheidungen mit sich bringen. Jubeln Hamburg und Köln vorzeitig?

2. Bundesliga: Direkter Aufstieg bleibt weiter offen

Der 1. FC Köln und der HSV hatten vor Beginn des 32. Spieltages die Chance unter Umständen schon an diesem Wochenende die Bundesliga-Rückkehr klarzumachen.

Allerdings ist schon nach den Freitagsspielen klar, dass es an diesem Wochenende noch keinen feststehenden Aufsteiger geben wird. Da Paderborn am Freitagabend auf Schalke gewann, können weder Köln noch der HSV in weiterer Folge vorzeitig den Aufstieg klarmachen.

Der 1. FC Köln spielt am Samstagabend zuhause gegen Schlusslicht Regensburg (live im kostenlosen Stream bei Joyn). Für den Hamburger SV steht am Samstagnachmittag das Spiel in Darmstadt auf dem Programm (ab 13 Uhr im Liveticker).