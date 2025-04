HSV: Stefan Kuntz richtet klare Forderung an Spieler - "Wir sind keine Opfer"

Der HSV strauchelt im Saison-Endspurt mal wieder. Nach der Pleite gegen Karlsruhe trat Stefan Kuntz vor die Mannschaft und forderte die Profis zur Leistungssteigerung auf, um den Aufstieg nicht zu verspielen.

Der HSV wackelt erneut im Saisonendspurt.

Die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin unterlag am Wochenende im Volkspark mit 1:2 gegen den Karlsruher SC. Damit warten die "Rothosen" seit drei Spielen auf einen Sieg.

Dank der ebenfalls schwächelnden Konkurrenz stehen die Hanseaten weiterhin auf Rang 2 stehen. Weitere Ausrutscher darf sich die Mannschaft jedoch nicht leisten, wenn der Traum von der Rückkehr in die Bundesliga real werden soll.

Das sieht auch Stefan Kuntz so. Laut "Bild" sprach der Sportvorstand am Tag nach der Pleite gegen den KSC in der Kabine zu den Spielern. "Jetzt ist schon eine Situation, dass man seine Erfahrung, die man mit allen Höhen und Tiefen mitgenommen hat, weitergibt", wird der 62-Jährige zitiert.