SV Darmstadt 98 vs. Hamburger SV: 2. Bundesliga live im Free-TV, Livestream und Liveticker

Am 32. Spieltag der 2. Bundesliga kommt es zum Duell zwischen Darmstadt 98 und dem HSV. Läuft die Partie im Free-TV? Wer zeigt das Spiel im Livestream? Und wo gibt's einen Ticker? Alle Informationen erhältst du hier.

Zittert sich der Hamburger SV weiter zum Aufstieg? Am 32. Spieltag der 2. Bundesliga wartet auf den einstigen Bundesliga-Dino die Auswärtspartie beim SV Darmstadt 98. Bei einem Sieg könnten die "Rothosen" einen großen Schritt in Richtung Aufstieg machen.

Trotz der Ergebnisse in den vergangenen Wochen blickt HSV-Coach Merlin Polzin optimistisch auf den Saison-Endspurt: "Jeder hat eine Meinung zum HSV, ich bin aber überzeugt, dass wir vorrangig auf uns selbst schauen und hören müssen, dass wir bei uns bleiben, an uns arbeiten und uns vor allem nichts einreden lassen."

"Wir sind nicht damit zufrieden, wie wir in den letzten Spielen aufgetreten sind, aber wir wissen, was wir können und wir haben Bock drauf, am Wochenende unser Spiel zu gewinnen. Wir haben keine Angst, etwas zu verlieren, denn es geht darum, am Ende der Saison etwas zu gewinnen", so der 34-Jährige weiter.

Während es für Hamburg um eine ganze Menge geht, kann Darmstadt ohne großen Druck in die Partie gehen. Die Lilien haben den Klassenerhalt sicher und können deshalb befreit aufspielen.