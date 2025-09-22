Anzeige
2. Bundesliga - FC Schalke 04 und Kaderplaner Ben Manga gehen getrennte Wege

  • Aktualisiert: 25.09.2025
  • 10:43 Uhr
  • ran.de

Beim Zweitligisten FC Schalke 04 gibt es trotz des guten Saisonstarts wieder Wirbel. Kaderplaner Ben Manga fliegt sofort raus.

Der Zweitligist FC Schalke 04 hat am Montag überraschend die Trennung vom bisherigen Kaderplaner Ben Manga bestätigt.

"Unter der Federführung von (Sportvorstand Frank) Baumann verfolgt der Verein das übergeordnete Ziel, sich möglichst optimal für das frühzeitige Erkennen und erfolgreiche Werben von talentierten Spielern aufzustellen", hieß es in der Pressemitteilung der Gelsenkirchener, "im Zuge dieser Veränderungen beendet der Club die Zusammenarbeit mit Ben Manga, dem bisherigen Direktor Kaderplanung, Scouting und Knappenschmiede. Seine Aufgaben werden interimistisch von Baumann übernommen."

Die Trennung von Manga soll laut "Bild" am Montag ausgesprochen worden sein, dem ersten Arbeitstag des 51-Jährigen nach einem zweiwöchigen Sizilien-Urlaub.

"Wie bei meinem Amtsantritt angekündigt, habe ich die vergangenen Monate genutzt, um mir ein umfassendes Bild unseres sportlichen Bereichs zu machen. Nach dem Ende der Haupttransferperiode haben wir sorgfältig analysiert, was gut funktioniert und wo wir Potenziale sehen. Dabei haben wir sowohl die Ergebnisse der Arbeit als auch die zugrunde liegenden Prozesse bewertet. Mit den von uns identifizierten Maßnahmen werden wir Schalke 04 in diesen Bereichen zukunftsorientiert aufstellen", wird Baumann in der Pressemitteilung zitiert.

Manga kassiert wohl eine Million Euro Abfindung

Zur Besetzung der Manga-Nachfolge sagte Baumann: "Wir sind vorbereitet, haben bereits die genauen Anforderungen definiert. Jetzt steht im Fokus, konkrete Gespräche zu führen und die besten Kandidaten für die jeweiligen Aufgaben zu finden. Wir werden den Prozess ähnlich gestalten wie bei der Trainer-Suche - gewissenhaft, gründlich und ganzheitlich."

Manga stieß im Sommer 2024 als Kaderplaner zu den Schalkern, zuvor arbeitete er unter anderem beim FC Watford, bei Eintracht Frankfurt und beim VfB Stuttgart.

Eigentlich stand Manga noch bis 2027 unter Vertrag und soll laut "Bild" nun eine Abfindung in Höhe von einer Million Euro erhalten.

