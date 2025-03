2. Bundesliga: FCK im Aufstiegskampf zurück in der Spur - 96 schlägt Nürnberg

Kaiserslautern findet im Aufstiegskampf der 2. Liga zurück in die Spur, Nürnberg muss derweil eine Pleite gegen Hannover hinnehmen. Der 1. FC Kaiserslautern hat mit einem ungefährdeten Pflichtsieg im engen Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga zurück in die Erfolgsspur gefunden. Eine Woche nach der deutlichen Topspiel-Pleite in Hamburg (0:3) setzten sich die Roten Teufel auf dem Betzenberg mit 3:0 (0:0) gegen den Tabellenletzten Jahn Regensburg durch und eroberten zumindest vorübergehend den zweiten Platz. Mit einem Doppelschlag nach der Pause durch Ragnar Ache (47.) und Kapitän Marlon Ritter (51.) legte das Team von Trainer Markus Anfang den Grundstein für den Sieg, Ache (70.) machte in der Schlussphase alles klar. Der 1. FC Köln kann am Abend (ab 20:30 Uhr im Liveticker) beim Karlsruher SC aber nachlegen. Nach Punkten zog der FCK vorerst auch mit dem HSV an der Spitze gleich (beide 42). Für Regensburg bleibt die Lage im Keller nach vier Spielen ohne Erfolg brenzlig. Kaiserslautern ließ in einem intensiven ersten Durchgang gleich mehrere gute Chancen ungenutzt, bei der besten Gelegenheit scheiterte Ache (29.) an Jahn-Torhüter Julian Pollersbeck. Die Regensburger versteckten sich aber keineswegs. Nach dem Seitenwechsel schlugen die Gastgeber dann eiskalt zu: Ache köpfte zur Führung ein. Wenig später blieb Ritter alleine nach einem langen Ball vor dem gegnerischen Tor cool, die Defensive der Regensburger sah dabei aber alles andere als gut aus. Die kurze Drangphase der Gäste beendete Ache mit einem trockenen Abschluss von der Strafraumkante.

Hannover schlägt Nürnberg Hannover 96 hat derweil seine Remis-Serie beendet und hält Anschluss an die Aufstiegsränge. Die Mannschaft von Trainer André Breitenreiter gewann ihr Auswärtsspiel beim Tabellennachbarn 1. FC Nürnberg am 24. Spieltag mit 2:1 (1:1) und bejubelte nach fünf Unentschieden in Serie erstmals wieder einen Sieg. Stefanos Tzimas (36.) hatte Nürnberg zunächst in Führung gebracht, Enzo Leopold (42.) per direktem Freistoß und Josh Knight (57.) drehten die Partie für Hannover. Breitenreiter, der in der Winterpause für Stefan Leitl übernommen hatte, bleibt als 96-Coach damit ungeschlagen - nach einem mühsamen 1:0 gegen den Tabellenletzten Jahn Regensburg hatte es zuletzt jedoch nur noch Remis gegeben. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase hatte zunächst Hannover die Spielkontrolle übernommen und sich gute Chancen erarbeitet. Unter anderem scheiterte Knight (21.) nach einer Ecke am glänzend reagierenden Club-Torwart Jan Reichert. Entsprechend schmeichelhaft war die Nürnberger Führung, entsprechend verdient der schnelle Ausgleich.

Auch in der zweiten Halbzeit blieb Hannover die aktivere Mannschaft. Nach dem Führungstreffer durch Knight war diesmal aber Nürnberg auf eine schnelle Antwort aus, der vermeintliche Ausgleich durch Julian Justvan (59.) wurde wegen eines Foulspiels in der Entstehung jedoch einkassiert.

Bundesliga-Transfergerüchte: Eintracht Frankfurt denkt wohl über Anton Stach nach 1 / 10 © Jan Huebner Anton Stach (TSG Hoffenheim)

In dieser Saison kämpft Anton Stach mit der TSG Hoffenheim gegen den Abstieg, ab Spätsommer könnte er womöglich in der Champions League spielen. Wie die "Bild" berichtet, soll der Mittelfeldspieler das Interesse von Eintracht Frankfurt wecken. Den Hessen gefalle neben seiner Körpergröße von 1,94 Metern auch sein gutes Spielverständnis und vor allem sein starkes Passspiel. Sein Vertrag läuft 2027 aus, als Ablöse werden dem Artikel zufolge wohl mehr als zwölf Millionen Euro fällig. © Steinsiek.ch Ritsu Doan (SC Freiburg)

Auf der Suche nach einem neuen Rechtsaußen könnte Eintracht Frankfurt offenbar im Breisgau fündig werden. Laut Informationen der "Sport Bild" steht Ritsu Doan (rechts) vom SC Freiburg auf der Liste der SGE. Der 26-jährige Japaner hat einen Marktwert von 22 Millionen Euro. Neben Doan sollen auch Dilane Bakwa (RC Straßbourg) und Nicolas Kühn (Celtic Glasgow) Kandidaten sein. © Eibner Mohamed Amoura (VfL Wolfsburg)

Holt Eintracht Frankfurt den Nachfolger von Omar Marmoush von einem Konkurrenten? Wie "Sky" berichtet, haben die Verantwortlichen der SGE den Mittelstürmer Mohamed Amoura als perfekten Marmoush-Ersatz auserkoren. Aktuell steht der Algerier in Diensten des VfL Wolfsburg, ist aber nur von Union St. Gilloise ausgeliehen. Der VfL hat eine Kaufoption. Amoura kommt in dieser Saison auf je neun Treffer und Vorlagen. © 2024 Getty Images Guillaume Restes (FC Toulouse)

Der FC Bayern beschäftigt sich trotz der Verpflichtung von Jonas Urbig offenbar mit einem weiteren Torwarttalent. Wie die "Bild" berichtet, beobachtet der Rekordmeister aktuell Guillaume Restes vom FC Toulouse. Der 19-Jährige ist Stammkeeper des Ligue-1-Klubs, mit Bayerns Michael Olise gewann er im Vorjahr Olympia-Silber in Paris. Mit Toulouse triumphierte er 2023 im französischen Pokal. © Laci Perenyi Hugo Ekitike (Eintracht Frankfurt)

Wird Hugo Ekitike bei Eintracht Frankfurt der nächste Omar Marmoush? In Sachen Ablöse ist das gut möglich, denn wie die "Bild" berichtet, liegt sein Preisschild bereits jetzt bei 80 Millionen Euro. Sein Vertrag in Frankfurt läuft bis 2029, und wie es heißt, sieht der Plan mit dem Stürmer vor, dass er noch eine Saison, also bis 2026, bei den Hessen spielt. In dieser Spielzeit steht er in der Liga bei zwölf Toren und drei Vorlagen. © Sven Simon Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Innenverteidiger Jonathan Tah hat angeblich einen neuen Verein. Wie die spanische "El Mundo Deportivo" schreibt, hat sich der Nationalspieler für einen Wechsel zum FC Barcelona entschieden. Der Vertrag von Tah läuft im Sommer aus, ein Wechsel zu Barca wäre demnach ablösefrei möglich. Fix ist der Wechsel noch nicht, vor allem muss Barcelona vorher Spieler loswerden, um den Nationalspieler überhaupt registrieren zu können. © 2025 Getty Images Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Laut dem Portal "Caught Offside" plant Manchester City im Sommer einen Großangriff auf Bayer Leverkusen. Demnach stehen zwei Spieler im Visier der "Skyblues". Dabei soll es sich einerseits um Florian Wirtz, um den Bayern-Patron Uli Hoeneß jüngst auch wieder gebuhlt hatte, handeln. Die Konkurrenz ist aber groß, auch Real Madrid und der FCB sollen den Offensivspieler auf dem Zettel haben. Zudem... © 2025 Getty Images Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen)

... steht offenbar auch Jeremie Frimpong auf der Wunschliste von ManCity-Coach Pep Guardiola. Bei beiden Spielern sollen die Chancen trotz anderer Interessenten - auch um den rechten Schienenspieler gab es in der Vergangenheit immer wieder Wechselgerüchte - sehr gut stehen. Günstig wäre der Doppel-Transfer aber keinesfalls. So soll der amtierende englische Meister bereit sein, 170 bis 200 Millionen Euro an den Rhein zu überweisen. © IMAGO/NurPhoto Mohamed Salah (FC Liverpool)

Beim FC Bayern dürfte sich im kommenden Sommer einiges in Sachen Kader tun. Vor allem auf den Flügeln gibt es diverse Kandidaten für einen Abgang. Als mögliche Neuverpflichtung kommt laut "Sky" auch Mohamed Salah infrage. Der Superstar des FC Liverpool ist im Sommer ablösefrei, eine Vertragsverlängerung kam bisher nicht zustande. © IMAGO/Shutterstock Mohamed Salah (FC Liverpool)

In diesem Fall werde sich "Bayern sicherlich mit Salah beschäftigen". Einfach wäre ein Wechsel aber sicherlich nicht zu verwirklichen. Dem Vernehmen nach verdient der Offensivspieler bei den Reds rund 22 Millionen Euro pro Jahr, dazu dürfte im Falle eines Wechsels ein üppiges Handgeld kommen. Zudem sind diverse Klubs aus Saudi-Arabien an dem 32-Jährigen interessiert, die hohe Summen deutlich leichter stemmen können.