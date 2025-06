Gareth Bale beendete seine Karriere vor zwei Jahren. Nun sucht der ehemalige Star von Real Madrid wohl eine neue Herausforderung.

Mit Real Madrid krönte sich Gareth Bale fünfmal zum Champions-League-Sieger. Im Januar 2023 beendete der Waliser jedoch seiner aktive Fußball-Karriere. Nun will der 35-Jährige jedoch zurück in den Sport - dieses Mal jedoch in einer anderen Rolle.

Bale soll mit einer Übernahme des englischen Traditionsvereins Plymouth Argyle liebäugeln. Einem Bericht des "Telegraph" zufolge soll der 111-malige Nationalspieler an einem Kauf des Vereins interessiert sein - zusammen mit einer US-amerikanischen Investorengruppe. Demnach ist Bale gewillt, die komplette Kontrolle über Plymouth zu übernehmen.

Der Klub aus dem Südwesten Englands spielte zuletzt in der EFL Championship, tritt jetzt jedoch den Weg in die dritte englische Liga an. Das Team um Neu-Schalke-Trainer Miron Muslic stieg als Vorletzter aus der Zweitklassigkeit ab.