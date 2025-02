Regensburg musste ohne seinen gesperrten Coach Andreas Patz auskommen, der von Co-Trainer Munier Raychouni an der Seitenlinie vertreten wurde. Dennoch waren die Hausherren bestens eingestellt und erwiesen sich mit resoluter Zweikampfführung und ihrem entschlossenen Abwehrverhalten als unangenehmer Gegner für den HSV.

Der HSV bleibt unter dem Strich aber im neunten Spiel unter Polzin ohne Niederlage und schob sich am 1. FC Kaiserslautern vorbei auf Rang zwei hinter dem 1. FC Köln. Regensburg verpasste einen Coup im Kampf um den Klassenerhalt.

Einmal verschossen, einmal getroffen: Davie Selke hat den Hamburger SV vor einem empfindlichen Rückschlag im Aufstiegsrennen bewahrt. Das Team von Trainer Merlin Polzin kam beim 1:1 (0:1) bei Zweitliga -Schlusslicht Jahn Regensburg trotz Unterzahl noch spät zum Punktgewinn, der den Sprung vor auf Rang zwei bedeutete. Selke traf per Foulelfmeter (83.) zum Ausgleich, nachdem er zuvor vom Punkt gepatzt hatte (54.).

Davie Selke rettet dem Hamburger SV einen Punkt in Regensburg, der HSV verpasst jedoch den Sprung an die Tabellenspitze. Schalke und Nürnberg durften hingegen Siege bejubeln.

Janik Bachmann (6.) und Winterzugang Pape Meissa Ba mit seinem Premierentor (34.) sicherten den ersten Dreier der Gelsenkirchener gegen den KSC seit 16 Jahren. Die Mannschaft von Trainer Kees van Wonderen war zuletzt nach einem Zwischenhoch mit elf Punkten aus fünf Spielen wieder in alte Muster zurückgefallen. Leon Jensen (25.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich.

Schalke 04 hat derweil die Talfahrt des Karlsruher SC beschleunigt und den eigenen Sturz in die Abstiegszone verhindert. Nach zwei Niederlagen setzten sich die Königsblauen mit 2:1 (2:1) gegen den kriselnden KSC durch, der mit nur einem Punkt aus den ersten fünf Spielen des Jahres vom zweiten auf den zehnten Tabellenplatz abgerutscht ist. Schalke vergrößerte den Abstand zum Relegationsrang wieder auf sieben Punkte.

Schalke erwischte einen Start nach Maß: Nach einer Flanke von Tobias Mohr, die an Freund und Feind vorbeiflog, traf Bachmann aus dem Rückraum. Beim Ausgleich patzte wieder einmal die Abwehr der Königsblauen: Derry Murkin mit Fehlpass und Marcin Kaminski mit missglückter Rettungsaktion sahen vor Jensens Tor nicht gut aus. Dennoch gingen die Gastgeber mit einer Führung in die Pause, weil Ba nach einer Ecke von Paul Seguin am schnellsten schaltete und den Ball über die Linie stocherte.