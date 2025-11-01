Anzeige
11. Spieltag der 2. Bundesliga

2. Bundesliga: Hertha-Anhänger attackieren Fans von Dynamo Dresden vor Anpfiff im Olympiastadion in Berlin

  • Aktualisiert: 01.11.2025
  • 15:22 Uhr
  • ran.de

Anhänger von Hertha BSC sollen bereits vor dem aufgeladenen Spiel gegen Dynamo Dresden versucht haben, die Gästefans im Stadion anzugreifen.

Das Duell zwischen Hertha BSC und Dynamo Dresden sorgt nicht nur auf dem Spielfeld für Spannung. Schon vor dem Anpfiff wurde das Berliner Olympiastadion laut Informationen der "Bild" zum Schauplatz unschöner Vorfälle.

Mehrere hundert Hertha-Anhänger sollen demnach Absperrungen zwischen den Fanbereichen überwunden und versucht haben, in den Block der Dynamo-Fans zu gelangen.

Ein direkter Zusammenprall konnte von der Polizei verhindert werden. Das Einsatzpersonal ist mit einem Großaufgebot vor Ort, unter anderem auch mit Wasserwerfern. Festnahmen wurden bisher nicht gemeldet.

Unterdessen musste die geplante Choreografie der Gäste aus Dresden aus Brandschutzgründen abgesagt werden. Rund 20.000 Regenponchos hätten zum Einsatz kommen sollen, doch die Behörden untersagten die Aktion.

Anzeige
Anzeige

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

Anzeige
Anzeige

Dynamo-Fans sorgen schon vor dem Spiel gegen Hertha BSC für Spannungen

Bereits Tage zuvor hatten Spannungen zwischen den Fanlagern zu Schmierereien auf dem Gelände von Hertha BSC geführt, bei denen Drohungen gegen den Verein hinterlassen wurden.

Das offizielle Gästekontingent beträgt 7.300 Plätze, Hertha hat es freiwillig auf 11.400 Tickets erhöht. Mehr als 25.000 Dresdner Fans sollen offenbar vor Ort sein.

Mehr News und Videos
Stand erstmals in der Startelf: Amin Younes (m.)
News

Schalke patzt in Karlsruhe

  • 01.11.2025
  • 15:36 Uhr
Beifus
News

S04 mit Last-Minute-Pleite, Hertha auf dem Vormarsch

  • 01.11.2025
  • 15:30 Uhr
Traditionsduell: Nürnberg gegen Braunschweig
News

Effizienter Club siegt und atmet auf

  • 01.11.2025
  • 15:01 Uhr
Fabian Reese verwandelt den Elfmeter sicher
News

Hertha weiter auf dem Vormarsch

  • 01.11.2025
  • 14:55 Uhr
Holstein Kiel erleidet einen Dämpfer in Münster
News

Dämpfer nach Pokaleuphorie: Kiel patzt in Münster

  • 31.10.2025
  • 20:41 Uhr
Hannovers Leopold (l.) im Duell mit Conté
News

SVE verpasst Sprung an die Spitze

  • 31.10.2025
  • 20:29 Uhr
Zehntausende Dynamofans zu Gast im Olympiastadion; DFB-Pokal, 2. Runde: Hertha BSC - SG Dynamo Dresden; Fußball; GER; Saison 2019 2020; Olympiastadion; Berlin; 30. Oktober 2019; *** Tens of thousan...
News

Hertha drohen Dynamo-Randale durch Fan-Invasion

  • 30.10.2025
  • 15:40 Uhr
Die Polizei plant mit mehr als 1000 Einsatzkräften
News

Berlin vor Ausnahme-Wochenende: Doppelspieltag fordert Polizei

  • 30.10.2025
  • 15:37 Uhr
imago images 1011834958
News

KI befragt: Ex-Schalke-Keeper beendet seine Karriere

  • 30.10.2025
  • 14:52 Uhr
Schalke 04 meldet positive Zahlen
News

5,5 Millionen Gewinn: Schalker Schuldenlast weiter geschrumpft

  • 28.10.2025
  • 12:00 Uhr