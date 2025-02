Nach der 1:2-Niederlage bei Fortuna Düsseldorf zieht Hertha BSC offenbar Konsequenzen. Laut "Sky" hat sich der Hauptstadtklub von Trainer Cristian Fiel getrennt.

Cristian Fiel ist nicht mehr Trainer bei Hertha BSC - das berichtet "Sky". Nach der 1:2-Pleite im Topspiel am Samstag bei Fortuna Düsseldorf soll die Entscheidung bei den Bossen gefallen sein. Zuletzt kassierte Hertha vier Niederlagen am Stück.

Ein Nachfolger soll bereits parat stehen. Laut dem Bericht sollen Ex-Hannover Trainer Stefan Leitl und sein Co-Trainer Andre Mijatovic übernehmen. Die Gespräche würden sich auf der Zielgeraden befinden, noch stehe aber eine Einigung mit Hannover 96 aus, wo das Duo nach der Freistellung kurz vor Jahresende noch unter Vertrag steht.

Fiel wurde dem Bericht zufolge noch in der Nacht in Düsseldorf über das Ende der Zusammenarbeit informiert. Nach der Partie hatte der Deutsch-Spanier bei "Sky" gesagt: "Ergebnisse sind entscheidend. Da waren wir in den letzten Wochen nicht gut genug. Wenn du von fünf Spielen vier verlierst, hast du nicht viele Argumente."