Das Trainerkarussell in der 2. Bundesliga dreht sich weiter. Der bereits vermutete Wechsel von Christian Titz zu Hannover 96 wurde nun offiziell bekanntgegeben.

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat Christian Titz als neuen Trainer verpflichtet.

Der 54-Jährige wechselt vom Ligakonkurrenten 1. FC Magdeburg nach Niedersachsen und erhält bei den "Roten" einen Zweijahresvertrag. Das gab Hannover am Sonntag bekannt.

"Ich bin dankbar, dass man mir das Vertrauen und die Verantwortung übertragen hat, das Traineramt bei Hannover 96 zu übernehmen.

Jetzt bin ich sehr gespannt darauf, die Mannschaft und das Team drumherum kennenzulernen, und freue mich auf die Stadt und die Menschen im Umfeld des Klubs, die wir von Beginn an auf unserem gemeinsamen Weg einbinden und mitnehmen wollen", sagte Titz, der Magdeburg im Februar 2021 übernommen hatte und zurück in die 2. Liga führte: "Ich freue mich auf unseren gemeinsamen Trainingsstart am kommenden Samstag."