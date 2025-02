Das Jahr 2025 gleicht für die Hertha einem absoluten Alptraum. Die kriselnden Berliner unterlagen Düsseldorf mit 1:2. Nun könnte es in Berlin zum großen Trainer-Knall kommen.

Trainer Christian Fiél muss nach der nächsten Niederlage mehr denn je um seinen Job bei Hertha BSC bangen. Die Berliner verloren am Samstagabend in der 2. Fußball-Bundesliga nach Führung mit 1:2 (1:0) bei Fortuna Düsseldorf, es war die vierte Niederlage in Serie.

Von den letzten 13 Ligaspielen gewann der Hauptstadtklub lediglich zwei. Folgerichtig ist das Team auf Rang 13 zurückgefallen und hat nur noch fünf Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Ganz anders die Fortuna: Joker Dzenan Pejcinović (55./58.) schoss die Düsseldorfer, die in 2025 weiter ungeschlagen bleiben und auf Rang fünf rückten, innerhalb von drei Minuten zum Sieg. Der Relegationsplatz drei ist nur noch einen Zähler für die Mannschaft von Daniel Thioune entfernt.