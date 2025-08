Jonas Friedrich - das ist der neue Kommentator im Free-TV für ran in SAT.1

Seinen Einstand gab er am Freitagabend beim Eröffnungsspiel der Zweitliga-Saison zwischen Schalke 04 und Hertha BSC .

Das Aha-Erlebnis hatte er demzufolge tatsächlich schon ziemlich früh: Bei der EM in Deutschland 1988, als er gerade acht Jahre alt geworden ist.

Ganz zufällig kam dieser Schritt dann aber auch nicht zustande, was ein Eintrag auf seiner Internetseite verrät. Da teilt er nämlich mit, dass er schon als Kind beschlossen habe, "eines Tages Fußballspiele" zu kommentieren.

"Ich fand’s beneidenswert, dass da Menschen offensichtlich umsonst ins Stadion dürfen", schreibt Friedrich. So einer wollte er dann auch irgendwann werden, und auch die erste Grundlage für die spätere Karriere war gelegt. "Ein Mindestmaß an journalistischem Gespür hat mir mein Vater in die Wiege gelegt", heiß es.

Wie oft genau er mittlerweile umsonst ins Stadion gekommen ist, dürfte ihm wohl ebenso schwerfallen anzugeben wie die Anzahl der Stadien, in denen er schon am Mikrofon saß.