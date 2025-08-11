2. Bundesliga macht deutlich: Deutschland hat ein Schiedsrichter-Problem - ein Kommentar

Zu selten spüren Schiedsrichter für ihre schwachen Leistungen eine berufliche Konsequenz. Ein undankbarer und wichtiger Job. Aber keiner, der von Kritik befreit. Ein Kommentar. Von Mike Stiefelhagen Die jüngsten Ereignisse bestätigen den Trend der vergangenen Jahre: Deutschland hat ein Schiedsrichter-Problem. Unabhängig von VAR-Diskussionen ist die Spielführung auf vielen Plätzen mangelhaft. Zu häufig steht der Schiedsrichter im Fokus. Zu selten das Spiel. Einen guten Schiri merkt man im Spielgeschehen nicht. Aktuell sind sie die größten Dirigenten auf dem Platz. Ohne Not. FC Bayern vs. RB Leipzig live in SAT.1, ran.de und im kostenlosen Livestream bei Joyn

HIER KOSTENLOS STREAMEN: VfB Stuttgart vs. FC Bayern Vorne weg: es ist ein undankbarer Job. Zu selten wird man gelobt, zu häufig kritisiert und für Niederlagen schuldig erklärt. Doch das darf nicht vor deutlicher Kritik schützen, wenn sie angebracht ist. Und das ist nach den ersten zwei Spieltagen der 2. Bundesliga nötig. Und seit den vergangenen Jahren absehbar.

Schiedsrichter entziehen sich der Verantwortung Das größte Problem: die Transparenz. Passieren Fehler, werden sie meist totgeschwiegen. Schiedsrichter verweigern Stellungnahmen oder Entschuldigungen, sollten sie - was menschlich ist - Fehler machen. Und daran anschließend: sie erleben - gefühlt - keine Konsequenz. Immer wiederkehrende Namen patzen in den höchsten Ligen des Landes und dürfen Woche drauf einfach weiter pfeifen. Teils wenige Wochen später auch das Team, welches vorher massiv benachteiligt wurde. Manchmal wurden sogar Spiele durch eklatante Fehlentscheidungen entschieden. Ohne eine merkliche Folge. Das ist unverhältnismäßig. Profispieler, die nicht performen, müssen auf die Bank oder auch den Verein verlassen. Trainer, Manager ebenso. So funktioniert eine Leistungsgesellschaft. Das Hetze, Hass, und Bedrohungen daneben und ein No-Go sind, ist allgemeiner Konsens. Aber berufliche Konsequenzen müssen Einzug halten. Ansonsten herrscht Narrenfreiheit. Und so wirkt es mehrmals. Ein Schiedsrichter muss eine Linie im Spiel vorgeben, der die Spieler folgen können. Im Sport Fußball gibt es zu oft 50:50-Situationen. Da muss ein Referee mit Körpersprache, Kommunikation und Entscheidungen vorgeben, wie diese Linie aussieht. Zu oft ist sie nicht erkennbar. Und wankend. Und damit ungerecht. Auch wenn dahinter sicherlich keine Absicht steckt. Aber Unvermögen.

2. Bundesliga: Lange Nachspielzeiten, falscher VAR - kein Fingerspitzengefühl Um aktuelle, konkrete Beispiele zu nennen: Martin Petersen brauchte beim Spiel Schalke gegen Kaiserslautern zwei Mal den VAR, um wichtige Spielentscheidungen zu bewerten. Der Elfmeterpfiff gegen Schalke, nach einem Schallenberg-Foul, war richtig. Aber fiel erst durch den VAR auf. Er gab von Beginn eine kleinliche Linie vor. Spieler nutzen das. Wenn sie wissen, dass der Ref jede Kleinigkeit pfeift, wird das Schauspiel größer. Der Fußball kleiner. Der Schiedsrichter gefragter. Das Publikum lauter. Eine Gangart, die jeden Schiri in die Bredouille bringt und zu oft gewählt wird. Als dann Leon Robinson die grobe Kelle wählte und mit hoher Intensität und gestrecktem Fuß Ball und Janik Bachmann abräumte, gab es der Linie nach glatt Rot. Eine vertretbare Entscheidung, bei der kleinlichen Linie. Der VAR schaltet sich ein, obwohl dieser nur "bei klaren Fehlentscheidungen" einschreiten soll. Petersen knickte ein. Verließ seine Linie. Nahm die Rote Karte zurück. Ein Armutszeugnis.

In dieser Saison sind die Refs dazu angehalten, jede Unterbrechung großzügig nachspielen zu lassen. Wenn sie dann noch wie Petersen jede Kleinigkeit ahnden und das Spiel im Minutentakt unterbrechen, dann kommt wie in seinem Spiel eine Nachspielzeit über zwölf (!) Minuten zustande. Wo soll das noch enden? Es ist unnötig wie vermeidbar. Es fehlt das Fingerspitzengefühl.

