Fußball

Ex-Bayern-Profi Medhi Benatia tritt als Sportdirektor bei Olympique Marseille zurück

  • Veröffentlicht: 15.02.2026
  • 21:19 Uhr
  • Chris Lugert
Medhi Benatia war zuletzt Sportdirektor bei Olympique Marseille.
Medhi Benatia war zuletzt Sportdirektor bei Olympique Marseille.© PsnewZ

Bei Olympique Marseille läuft es derzeit nicht rund. Nach der Entlassung von Trainer Roberto De Zerbi trat nun auch Sportdirektor Medhi Benatia zurück.

Olympique Marseille erlebt derzeit turbulente Tage. Nach der 0:5-Pleite am vergangenen Wochenende bei Erzrivale Paris Saint-Germain trennte sich der Klub bereits von Trainer Roberto De Zerbi, jetzt zog auch Sportdirektor Medhi Benatia Konsequenzen und trat zurück.

"Nach reiflicher Überlegung habe ich nun Verantwortung übernommen und beschlossen, meine Zusammenarbeit mit Olympique Marseille am Montag zu beenden", schrieb der frühere Profi des FC Bayern München auf seiner Instagram-Seite. Der Marokkaner arbeitete seit 2023 für Marseille.

Weiter erklärte Benatia, er könne "das aktuelle Klima nicht ignorieren. Ich spüre eine wachsende Unzufriedenheit, eine Kluft, die ich zutiefst bedauere. In Marseille zählen am Ende nur die Ergebnisse", so der 38-Jährige.

FC Bayern: Kimmich beim Biathlon! Duell gegen Legende

Klubführung akzeptiert Rücktritt wohl nicht

Allerdings soll die Klubführung von "OM" Berichten zufolge mit dem Rücktrittsgesuch von Benatia nicht einverstanden gewesen sein und akzeptiere seinen Wunsch nicht. Klubpräsident Pablo Longoria soll sich immer wieder in Benatias Belange eingemischt haben, was für dessen Rücktritt mitverantwortlich sein soll.

Nach 22 Spieltagen in der Ligue 1 liegt Marseille auf dem vierten Tabellenplatz. Zuvor hatte der Klub aber bereits in der Champions League massiv enttäuscht und einen Platz unter den Top 24 der Ligaphase verpasst. Damit findet die weitere Königsklassen-Saison ohne die Franzosen statt.

Benatia hatte von 2014 bis 2016 für den FC Bayern gespielt, für 28 Millionen Euro war er damals von der AS Rom nach München gewechselt. Insgesamt absolvierte er für den deutschen Rekordmeister 46 Pflichtspiele und gewann zwei Meisterschaften sowie einmal den DFB-Pokal. 2021 beendete er seine Karriere.

