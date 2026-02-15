Bei Olympique Marseille läuft es derzeit nicht rund. Nach der Entlassung von Trainer Roberto De Zerbi trat nun auch Sportdirektor Medhi Benatia zurück.

Olympique Marseille erlebt derzeit turbulente Tage. Nach der 0:5-Pleite am vergangenen Wochenende bei Erzrivale Paris Saint-Germain trennte sich der Klub bereits von Trainer Roberto De Zerbi, jetzt zog auch Sportdirektor Medhi Benatia Konsequenzen und trat zurück.

"Nach reiflicher Überlegung habe ich nun Verantwortung übernommen und beschlossen, meine Zusammenarbeit mit Olympique Marseille am Montag zu beenden", schrieb der frühere Profi des FC Bayern München auf seiner Instagram-Seite. Der Marokkaner arbeitete seit 2023 für Marseille.

Weiter erklärte Benatia, er könne "das aktuelle Klima nicht ignorieren. Ich spüre eine wachsende Unzufriedenheit, eine Kluft, die ich zutiefst bedauere. In Marseille zählen am Ende nur die Ergebnisse", so der 38-Jährige.