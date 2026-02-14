Bitterer Rückschlag für den FC Bayern: Torhüter Manuel Neuer hat sich beim Spiel bei Werder Bremen einen Muskelfaserriss zugezogen. Damit verpasst er wohl auch den Klassiker in Dortmund.

Der FC Bayern hat für den 3:0-Sieg beim SV Werder Bremen einen hohen Preis gezahlt.

Wie die Münchner auf ihrer Website bekannt gaben, hat sich Torhüter Manuel Neuer einen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen.

Der Klub machte keine Angaben bezüglich einer möglichen Ausfallzeit. "Sky" berichtet jedoch von mindestens drei Wochen, die der Kapitän fehlen werde.