FC Bayern München: Manuel Neuer verpasst nach Muskelfaserriss offenbar Topspiel in Dortmund
- Aktualisiert: 15.02.2026
- 21:36 Uhr
- SID/ran
Bitterer Rückschlag für den FC Bayern: Torhüter Manuel Neuer hat sich beim Spiel bei Werder Bremen einen Muskelfaserriss zugezogen. Damit verpasst er wohl auch den Klassiker in Dortmund.
Der FC Bayern hat für den 3:0-Sieg beim SV Werder Bremen einen hohen Preis gezahlt.
Wie die Münchner auf ihrer Website bekannt gaben, hat sich Torhüter Manuel Neuer einen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen.
Der Klub machte keine Angaben bezüglich einer möglichen Ausfallzeit. "Sky" berichtet jedoch von mindestens drei Wochen, die der Kapitän fehlen werde.
Damit würde der 39-Jährige nicht nur das Spiel gegen Eintracht Frankfurt (21. Februar), sondern auch das Top-Spiel bei Borussia Dortmund (28. Februar) verpassen.
Neuer wurde beim Sieg in Bremen zur Pause durch Jonas Urbig ersetzt, der den Routinier auch in den kommenden Wochen vertreten wird.
FC Bayern: Freund gab nach Bremen-Spiel Entwarnung bei Neuer
Sportdirektor Christoph Freund hatte nach dem Abpfiff bei "Sky" noch von einer "Vorsichtsmaßnahme" gesprochen. Bei Neuer, der die zweite Hälfte von der Ersatzbank aus verfolgte, sei es "nicht schlimmer", sagte Freund.
Ganz so glimpflich ist die Münchner Nummer eins aber doch noch davongekommen, selbst wenn er wohl immerhin keine Spiele in der Champions League verpassen wird. Hier geht es für die Münchner erst am 10. oder 11. März im Achtelfinale weiter.
