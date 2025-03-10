- Anzeige -

+++ 16. Februar, 09:45 Uhr: Adeyemi kontert Abschiedsgerüchte +++ Wie geht es für Karim Adeyemi bei Borussia Dortmund weiter? Die Zukunft des Nationalspielers ist unklar, am Rande einer Benefiz-Aktion hat er nun aber selbst Stellung bezogen. Zuletzt häuften sich Gerüchte, wonach Adeyemi-Ehefrau Loredana den Umzug in eine Weltmetropole anstrebt. Berichte, die dem Sportler alles andere als gefallen. "Was man in den Medien liest, stimmt nicht immer. Es ist nicht so, dass mein Fokus irgendwo anders liegt. Mein Fokus ist hier. Ich habe nie gesagt, dass ich mich hier unwohl fühle oder Ähnliches“, sagte er laut "Ruhr Nachrichten" am Rande einer Charity Aktion im Signal Iduna Park. Trotz der verhältnismäßig deutlichen Ansage ist die Zukunft des 24-Jährigen weiter offen. Aktuell steht der Offensivspieler bis 2027 beim BVB unter Vertrag, Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung gerieten jüngst aber ins Stocken.

+++ 12. Februar, 06:42 Uhr: BVB-Star vor Verbandswechsel zu Österreich +++ Wie die "Bild" berichtet, will Borussia Dortmunds Mittelfeldspieler Carney Chukwuemeka künftig für Österreich auflaufen. Der ehemalige englische U21-Nationalspieler erwägt einen Verbandswechsel. Laut "kicker" plant der ÖFB sogar für die Weltmeisterschaft mit ihm. Der BVB-Star wurde in Wien geboren, als Kleinkind zogen er und seine Familie zurück nach England. In Österreich Fußball hat Chukwuemeka nie gespielt. Angeblich soll Österreichs Teamchef Ralf Rangnick sich bereits vor der EURO 2024 um ihn bemüht haben, damals hoffte der offensive Mittelfeldspieler offenbar noch, für England nominiert zu werden.

+++ 11. Februar, 06:57 Uhr: Liverpool-Star bald in Dortmund? +++ Haben die Dortmunder bald den nächsten Engländer? Wie das Portal "Teamtalk" berichtet, ist Mittelfeldspieler Curtis Jones vom FC Liverpool auf dem Absprung. Neben nationalen Interessenten wie Tottenham Hotspur soll auch Borussia Dortmund die Situation des Offensivmannes beobachten. RB Leipzig soll ebenfalls Interesse haben, dieses bestand bereits in vergangenen Transferfenstern. In 31 Saisonspielen für den LFC gelang Jones lediglich eine Torbeteiligung, sein Marktwert liegt laut "transfermarkt" bei 40 Millionen Euro.

+++ 4. Februar, 16:45 Uhr: Kovac-Arbeit spaltet wohl den BVB +++ Bei Borussia Dortmund gibt es intern laut einem Bericht der "Sport Bild" wohl zwei Lager bei der Bewertung der Arbeit von Trainer Niko Kovac. Demnach sein ein Lager der Meinung, dass Kovac aktuell mit Platz zwei das Maximum herausholen würde. Allerdings soll es auch ein deutlich kritischeres Lager beim BVB geben. Dieses sehe es kritisch, dass unter der Leitung des 54-Jährigen die Spielweise zu unattraktiv sei und die Offensiv-DNA verloren gegangen sein. Welche BVB-Verantwortlichen welchem Lager zugeordnet werden, geht aus dem Bericht jedoch nicht hervor.

+++ 3. Februar, 09:51 Uhr: Verwunderung über Schlotterbeck-Ansage? +++ Am vergangenen Sonntag verkürzte Borussia Dortmund dank des 3:2-Erfolgs gegen den 1. FC Heidenheim den Abstand auf die Tabellenspitze auf sechs Punkte, nachdem der FC Bayern München am Tag zuvor beim HSV nur ein 2:2 holte. Daraufhin posaunte Verteidiger Nico Schlotterbeck eine Meister-Ansage heraus: "Man muss auch mal den Anspruch haben als BVB, auch mal den Fans zu sagen, wir wollen Meister werden." Das kam bei den Verantwortlichen jedoch nur bedingt gut an. "Ich tue mich ein bisschen schwer, nach diesem Spiel und nach dieser Leistung darauf einzugehen", sagte Sebastian Kehl. Laut "Bild" soll es Irritationen und Verwunderung in der Führungsebene über das offensive Interview des Nationalspielers gegeben haben. Inwieweit das etwaige Vertragsgespräche mit dem 26-Jährigen beeinflussen könnte, ist unklar.

+++ 2. Februar, 09:42 Uhr: Wildert Borussia Dortmund beim VfB Stuttgart? +++ Ramon Hendriks ist begehrt. Auch Borussia Dortmund soll Interesse an dem Innenverteidiger vom VfB Stuttgart haben, wie der "kicker" berichtet. Dabei soll es aber um einen möglichen Transfer im kommenden Sommer gehen. Dann dürfte Niklas Süle den Verein verlassen, und auch die Zukunft von Nico Schlotterbeck ist noch offen. Hendriks hat in Stuttgart noch einen Vertrag bis 2028 ohne Ausstiegsklausel, der 24-Jährige hat sich beim VfB zu einem Leistungsträger entwickelt. Angesprochen auf die Gerüchte meinte er am Wochenende: "Dazu kann ich aktuell nichts sagen. Das Interesse anderer Klubs ist eine schöne Sache. Aber aktuell bin ich in Stuttgart."

