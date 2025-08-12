Anzeige
Fußball

2. Bundesliga: FC Schalke 04 muss vorerst auf Youngster Peter Remmert verzichten

  • Aktualisiert: 12.08.2025
  • 15:41 Uhr
  • SID

Schalke 04 muss "bis auf Weiteres" ohne den jungen Offensivspieler auskommen.

Wie die Knappen am Dienstag mitteilten, erlitt Peter Remmert beim Auswärtsspiel des FC Schalke 04 in Kaiserslautern (0:1) eine Verletzung am linken Sprunggelenk.

Damit verpasst der 20-Jährige auf jeden Fall das Erstrundenspiel im DFB-Pokal beim 1. FC Lokomotive Leipzig am Sonntag (15.30 Uhr).

Ob Remmert zum Revierderby gegen den VfL Bochum (23. August) wieder fit ist, ist derzeit unklar.

FC Schalke 04: Starke Vorbereitung verhalf Remmert in die Startelf

Remmert, der seit 2024 für Königsblau spielt, hatte beim stimmungsvollen Liga-Auftakt gegen Hertha BSC (2:1) mit einem beherzten Auftritt und einer Vorlage überzeugt, nachdem er sich in der Saisonvorbereitung in den Fokus von Neu-Trainer Miron Muslic gespielt hatte.

In Kaiserslautern hatte er sich in der ersten Halbzeit behandeln lassen und war zur Pause angeschlagen ausgewechselt worden.

