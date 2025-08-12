2. Bundesliga: FC Schalke 04 muss vorerst auf Youngster Peter Remmert verzichten

Schalke 04 muss "bis auf Weiteres" ohne den jungen Offensivspieler auskommen.

Wie die Knappen am Dienstag mitteilten, erlitt Peter Remmert beim Auswärtsspiel des FC Schalke 04 in Kaiserslautern (0:1) eine Verletzung am linken Sprunggelenk.

Damit verpasst der 20-Jährige auf jeden Fall das Erstrundenspiel im DFB-Pokal beim 1. FC Lokomotive Leipzig am Sonntag (15.30 Uhr).

Ob Remmert zum Revierderby gegen den VfL Bochum (23. August) wieder fit ist, ist derzeit unklar.