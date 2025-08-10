Nach dem ernüchternden Auftakt auf Schalke (1:2) hat Hertha BSC seine Aufstiegsambitionen auch gegen den KSC (0:0) nicht untermauern können. Derweil gelingt Bielefeld der Sprung an die Spitze und Bochum ein etwas kurioser Sieg. ran liefert einen Überblick über die Sonntags-Geschehnisse in der 2. Bundesliga. Der zweite Spieltag der neuen Zweitliga-Saison liegt bereits hinter uns. Nachdem am Samstag Braunschweig, Hannover und Darmstadt mit Siegen über Fürth, Düsseldorf und Nürnberg ihre zweiten Saisonsiege feiern durften, waren am Sonntag unter anderem die Hertha, der VfL Bochum und Arminia Bielefeld an der Reihe. ran wirft einen Blick auf die drei Sonntagsspiele zum Abschluss des Zweitliga-Wochenendes.

Hertha BSC kommt nicht über torloses Remis hinaus Hertha BSC hat den Stotter-Start in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga perfekt gemacht. Im ersten Saisonheimspiel gegen den Karlsruher SC kamen die als Mitfavorit auf den Aufstieg gehandelten Berliner am Sonntag nicht über ein 0:0 hinaus und warten weiter auf den ersten Sieg. Die Hertha entkam im Olympiastadion dem kompletten Fehlstart nur knapp. Nach Patzern von Abwehrchef Toni Leistner sowie Marton Dardai hatten David Herold (2.) und Kapitän Marvin Wanitzek (5.) die frühe KSC-Führung auf dem Fuß. Hertha stabilisierte sich nach dem wackligen Auftakt und kam zu ersten Möglichkeiten. Bayern-Leihgabe Maurice Krattenmacher schlenzte den Ball an die Latte (21.). In der Folge fehlten in einer ausgeglichenen Partie die großen Chancen. Auch nach der Pause taten sich beide Mannschaften im Spiel nach vorne schwer. Hertha fehlte die Zielstrebigkeit vor dem Tor, Kapitän Fabian Reese war nicht ideal eingebunden und konnte seine Stärken nur bedingt ausspielen. In der Schlussphase drängte Karlsruhe auf den späten Erfolg. Einen Grund zum Jubeln gab das Debüt von Herthas Mittelfeld-Talent Kennet Eichhorn, das im Alter von 16 Jahren und 14 Tagen zum jüngsten Spieler in der Geschichte der 2. Bundesliga aufstieg. Gegen den KSC wurde er in der 68. Minute für Leon Jensen eingewechselt.

2. Bundesliga: Die Trikotpreise der Zweitligisten 1 / 19 © IMAGO/Team 2 2. Bundesliga: Die Trikotpreise der Zweitligisten

Alle Trikots und deren Preise aus der 2. Bundesliga sind mittlerweile bekannt. Neben verschiedenen Aufpreisen bei der Rückenbeflockung gibt es einen klaren Spitzenreiter, dessen Dress am teuersten ist. ran zeigt Euch die Trikotpreise der Zweitligisten. @Bundesliga SC Paderborn:

Trikotpreis: 79,95 Euro

Rückenbeflockung: 12,50 Euro @Bundesliga SpVgg Greuther Fürth:

Trikotpreis: 79,95 Euro

Rückenbeflockung: 12,95 Euro @Bundesliga 1. FC Magdeburg:

Trikotpreis: 79,95 Euro

Rückenbeflockung: 15 Euro @Bundesliga SC Preußen Münster:

Trikotpreis: 80 Euro

Rückenbeflockung: 15 Euro @Bundesliga VfL Bochum:

Trikotpreis: 84,95 Euro

Rückenbeflockung: 12,95 Euro @Bundesliga DSC Arminia Bielefeld:

Trikotpreis: 84,95 Euro

Rückenbeflockung: 15 Euro @Bundesliga Eintracht Braunschweig:

Trikotpreis: 84,95 Euro

Rückenbeflockung: 15 Euro @Bundesliga SV Elversberg:

Trikotpreis: 84,95 Euro

Rückenbeflockung: 15 Euro @Bundesliga Hannover 96:

Trikotpreis: 84,96 Euro

Rückenbeflockung: 14,96 Euro @Bundesliga SV Darmstadt 98:

Trikotpreis: 84,98 Euro

Rückenbeflockung: 13,50 Euro @Bundesliga Dynamo Dresden:

Trikotpreis: 84,99 Euro

Rückenbeflockung: 9,99 Euro @Bundesliga 1. FC Kaiserslauten:

Trikotpreis: 85 Euro

Rückenbeflockung: unklar @Bundesliga Holstein Kiel:

Trikotpreis: 85 Euro

Rückenbeflockung: 16 Euro @Bundesliga FC Schalke 04:

Trikotpreis: 89,95 Euro

Rückenbeflockung: 12,95 Euro @Bundesliga 1. FC Nürnberg:

Trikotpreis: 89,95 Euro

Rückenbeflockung: 14,95 Euro @Bundesliga Fortuna Düsseldorf:

Trikotpreis: 89,95 Euro

Rückenbeflockung: 14,95 Euro @Bundesliga Karlsruher SC:

Trikotpreis: 89,95 Euro

Rückenbeflockung: 14,95 Euro @Bundesliga Hertha BSC:

Trikotpreis: 99,95 Euro

Rückenbeflockung: 12,95 Euro

Hinweis: Die DFL hat das aktuelle Design des Hertha-Heimtrikots nicht für die kommende Saison zugelassen. Der Verein und sein Ausstatter arbeiten aktuell an einer Lösung.

Bielefeld schafft Sprung an die Tabellenspitze Arminia Bielefeld hat seinen Traumstart in die Saison derweil veredelt und grüßt nach dem zweiten Spieltag weiter von der Tabellenspitze. Der DFB-Pokalfinalist und Liganeuling gewann nach der nächsten überzeugenden Leistung auch beim Erstliga-Absteiger Holstein Kiel mit 2:0 (2:0) - und trotzte dabei einem Platzverweis. Noah Sarenren Bazee (22.) und Tim Handwerker (45.), dem ein Traumtor gelang, trafen für den Aufsteiger. Arminia-Torhüter Jonas Kersken sah nach einer Undiszipliniertheit die Gelb-Rote Karte (70.). Zum Auftakt vergangenes Wochenende hatten die Bielefelder bereits Aufstiegskandidat Fortuna Düsseldorf mit 5:1 geschlagen. Die vergangene Saison noch erstklassigen Kieler begegneten dem Aufsteiger von Beginn an mit hohem Pressing. Doch die selbstbewusste Arminia ließ sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen. Sarenren Bazee belohnte einen schönen Angriff der Gäste mit dem verdienten 1:0. Kurz zuvor hatten die Gastgeber ihre beste Chance auf die Führung liegen gelassen - Skrzybski traf in der 19. Minute nur den Pfosten. Unmittelbar vor dem Seitenwechsel setzte dann Handwerker einen direkten Freistoß aus gut 20 Metern in den Winkel. Die Kieler reagierten wütend auf den Pausenrückstand und erarbeiteten sich zu Beginn der zweiten Hälfte mehrere Chancen - ohne Erfolg. Nachdem der bereits verwarnte Kersken nach einem Schubser gegen Jonas Therkelsen vom Platz geflogen war, glänzte sein Ersatz Leo Oppermann und vereitelte zahlreiche Gelegenheiten.

