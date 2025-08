Der Auftakt in der 2. Bundesliga ist geschafft. Höchste Zeit, um in die Glaskugel zu schauen, wie die weitere Spielzeit verläuft. ran zeigt (nicht ganz ernst gemeinte) Overreactions zum Saisonstart in der 2. Bundesliga.

Nächster Abstieg: Bochum ergeht es wie Luton Town

Der Bundesliga-Absteiger VfL Bochum ging als einer der Favoriten auf den Aufstieg in die neue Saison - und hat bitter enttäuscht. Die Hecking-Elf verlor auswärts beim SV Darmstadt nach ganz schwacher Leistung mit 1:4.

Statt gleich zum Auftakt ein Statement in Richtung direkter Rückkehr ins Oberhaus zu setzen, sortiert sich der VfL in der Tabelle ganz weit unten ein - und wird dort auch bleiben. Die Bochumer machen es wie in England zuletzt Luton Town: Von der Bundesliga geht es in nur zwei Jahren direkt runter bis in die 3. Liga.