Am Ende ergibt sich so die Abschlusstabelle. Tippt gerne selbst mit und zeigt uns, dass ihr es besser könnt.

Die Relegationsspiele zwischen der Bundes- und 2. Liga (22. und 26. Mai 2025) gibt es auch in diesem Jahr LIVE in Sat.1, und im Livestream auf ran.de und Joyn! Vor dem 33. Spieltag würde dies zwischen dem 1. FC Heidenheim und der SV Elversberg stattfinden.

Am Samstag will der Hamburger SV gegen Ulm ( auch im kostenlosen Livestream auf Joyn ) den Aufstieg klarmachen. Auch im Abstiegskampf stehen wichtige Duelle an.

33. Spieltag

1. FC Nürnberg 0:1 1. FC Köln

Preußen Münster 1:1 Hertha BSC

Fortuna Düsseldorf 3:1 FC Schalke 04

SC Paderborn 2:2 1. FC Magdeburg

SV Elversberg 2:1 Eintracht Braunschweig

Hamburger SV 2:0 SSV Ulm

1. FC Kaiserslautern 2:2 SV Darmstadt 98

SSV Jahn Regensburg 1:3 Karlsruher SC

Hannover 96 1:1 SpVgg Greuther Fürth

Der Hamburger SV ist zurück in der Bundesliga! Durch den Heimsieg gegen Ulm haben die Hanseaten den entscheidenden Schritt zurück ins Oberhaus gemacht, sind nicht mehr von den ersten beiden Plätzen zu verdrängen.

Auch Köln macht unter dem neuen Trainer und Aufstiegs-Experten Friedhelm Funkel einen wichtigen Schritt in Richtung Bundesliga-Rückkehr durch den knappen Erfolg in Nürnberg.

Im Tabellenkeller muss sich Ulm hingegen nach nur einem Jahr in der 2. Bundesliga wieder verabschieden. Der SSV steht nach der Pleite in Hamburg als zweiter Absteiger neben Regensburg fest. Kurios: Schalke verliert im Nachbarschafts-Duell in Düsseldorf, kann aber dennoch durch den nun feststehenden Klassenerhalt für ein weiteres Jahr in der 2. Bundesliga planen.