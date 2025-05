Paukenschlag beim 1. FC Köln. Nach der Trennung von Gerhard Struber soll Friedhelm Funkel die Mission Aufstieg wohl zum Abschluss bringen.

Nachdem Zweitligist Köln vor einer Trennung von Chef-Trainer Gerhard Struber und Sport-Boss Christian Keller stehen soll, hat man mit Friedhelm Funkel wohl bereits einen Nachfolger auf der Trainerbank gefunden.

Laut dem "Kölner Stadt Anzeiger" wurde die Mannschaft bereits informiert, dass der 71-Jährige für die letzten beiden Spiele am Spielfeldrand stehen soll.

Funkel ist bereits sechs Mal in die Bundesliga aufgestiegen, keinem anderen Trainer gelang dies häufiger.

In Köln ist Funkel ein alter Bekannter, er führte die Kölner bereits 2003 in die Bundesliga. In seiner zweiten Amtszeit in der Domstadt rettete der 71-Jährige den FC 2021 in den Relegationsspielen gegen Holstein Kiel vor dem Abstieg.