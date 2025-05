Das Trainer-Karussell in der 2. Bundesliga kommt anscheinend nicht zur Ruhe. Nach den jüngsten Entlassungen bahnt sich in Fürth die nächste Rochade an.

In der 2. Bundesliga könnte es schon bald die nächste Trainer-Entlassung geben. Nach Informationen der "Bild" steht Jan Siewert bei der SpVgg Greuther Fürth vor dem Aus.

Die "Kleeblätter" warten nach der 0:1-Niederlage gegen Hertha BSC seit mittlerweile acht Spielen auf einen Sieg und befinden sich wieder in akuter Abstiegsgefahr.

Zwei Spieltage vor Saisonende beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz lediglich drei Punkte.

Der blutleere Auftritt der Fürther in Berlin sorgte bereits kurz nach der Partie für Diskussionen. Sportdirektor Stephan Fürstner erklärte: "Wir werden alles in Ruhe analysieren. Wir machen nichts Wildes und werden nicht in Aktionismus verfallen."

Im Falle einer Trennung soll Ex-Profi Roberto Hilbert (unter anderem VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen und Greuther Fürth) die Mannschaft bis zum Saisonende betreuen. Der 40-Jährige ist derzeit als U19-Trainer beim Klub tätig.