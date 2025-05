Am Ende ergibt sich so die Abschlusstabelle. Tippt gerne selbst mit und zeigt uns, dass ihr es besser könnt.

Die Relegationsspiele zwischen der Bundes- und 2. Liga (22. und 26. Mai 2025) gibt es auch in diesem Jahr LIVE in Sat.1, und im Livestream auf ran.de und Joyn! Vor dem 33. Spieltag würde dies zwischen dem 1. FC Heidenheim und der SV Elversberg stattfinden.

Am vergangenen Samstag hat der Hamburger SV gegen den SSV Ulm den Aufstieg bereits klargemacht.

Der 34. Spieltag der 2. Bundesliga steht an.

Die 2. Bundesliga geht in den Schlussspurt! Nur noch ein Spieltag, bis die Tabelle final feststeht. Wir zücken unseren Tabellenrechner und prophezeien den Endstand.

34. Spieltag - Abschlusstabelle

1. FC Magdeburg 1:1 Fortuna Düsseldorf

SpVgg Greuther Fürth 1:1 Hamburger SV

Hertha BSC 1:2 Hannover 96

Karlsruher SC 3:2 SC Paderborn

FC Schalke 04 2:1 SV Elversberg

Eintracht Braunschweig 1:1 1. FC Nürnberg

1. FC Köln 1:3 1. FC Kaiserslautern

SSV Ulm 2:0 Preußen Münster

SV Darmstadt 98 4:1 SSV Jahn Regensburg

Ausgerechnet gegen Friedhelm Funkels alte Liebe, den 1. FC Kaiserslautern, verliert der 1. FC Köln zuhause mit 1:3. Doch Köln hat Glück und steigt direkt auf, weil zeitgleich die gesamte Konkurrenz ebenfalls Punkte liegen lässt. Zudem darf Funkel hoffen, dass Lautern über die Relegation aufsteigt.

Die SV Elversberg verspielt hingegen auf Schalke den Aufstieg - und das trotz einer bärenstarken Runde. Doch die "Knappen" von S04 wollen ihren Fans immerhin noch ein Geschenk zum Saisonabschluss und den Klassenverbleib endgültig fix machen.

Düsseldorf reicht ein Remis in Magdeburg nicht, um ein Wörtchen im Aufstiegsrennen mitzureden. Der SC Paderborn verliert ein wildes Spiel beim KSC und damit die Hoffnungen auf die Bundesliga.

Der bereits aufgestiegene HSV befindet sich in Fürth noch in leichter Katerstimmung und spielt lediglich unentschieden - für die Spielvereinigung ein wichtiger Punkt. Doch auch ohne das Remis wäre Fürth dringeblieben, weil Münster Nerven zeigt und beim Absteiger aus Ulm verliert.

Preußen muss in die Relegation, weil Braunschweig zeitgleich einen Punkt gegen Nürnberg holt und sich so in letzter Sekunde vom 16. auf den 15. Platz schiebt.