Schalkes Transferoffensive
2. Bundesliga: Stürmer-Legende vor Wechsel zu FC Schalke 04 - weitere Offensivverstärkung geplant
20.01.2026
- 12:37 Uhr
- ran.de
Edin Dzeko steht offenbar kurz vor einem Wechsel zu Schalke 04 und hat den Königsblauen bereits zugesagt.
Der FC Schalke 04 könnte im Winter für eine echte Sensation sorgen: Edin Dzeko soll den Königsblauen laut Berichten von "Sky" und "WAZ" eine mündliche Zusage gegeben haben.
Ein offizieller Vertrag steht aber noch aus, da Schalke und die AC Florenz offenbar noch über die Details verhandeln.
Der 39-Jährige steht bei den Italienern noch bis Saisonende unter Vertrag, ist bei Florenz aktuell jedoch nur zweite Wahl. Für Schalke würde der bosnische Rekordnationalspieler wohl auf einen Großteil seines Gehalts verzichten, einen leistungsbezogenen Vertrag mit Prämien für Tore und Aufstieg erhalten.
Trotz seines Alters sind die Verantwortlichen in Gelsenkirchen überzeugt, dass Dzeko in der 2. Bundesliga den Unterschied machen kann. Mit seiner Erfahrung könnte er Schalke im Aufstiegsrennen entscheidend helfen - auch wenn er in Florenz bisher torlos geblieben ist.
Schalke: Edin Dzeko soll nicht der Einzige bleiben
In seiner langen Karriere hat Dzeko eindrucksvolle Zahlen vorzuweisen: 371 Tore in 856 Pflichtspielen sowie 72 Treffer in 146 Länderspielen für Bosnien-Herzegowina.
Für Schalke wäre der Transfer ein spektakulärer Coup, der nicht nur sportlich, sondern auch emotional enorme Wirkung hätte.
Die Knappen planen offenbar, Dzeko nicht allein aufzustellen: Ein weiterer Offensivspieler soll verpflichtet werden, um den Star-Stürmer mit Vorlagen zu unterstützen.