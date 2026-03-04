- Anzeige -
- Anzeige -
2. Bundesliga

Hannover 96: Kurioser Zwischenfall - Drohne stürzt auf Trainingsplatz

  • Veröffentlicht: 04.03.2026
  • 19:23 Uhr
  • ran

Während des Trainings von Hannover 96 kam es zu einem kuriosen Zwischenfall mit einem ferngesteuerten Fluggerät, der glücklicherweise glimpflich ausging.

Wie mittlerweile fast alle Profi-Klubs filmt auch Hannover 96 seine Trainingseinheiten mit einer Drohne, das entstandene Videomaterial wird später zur Analyse eingesetzt. Am Mittwoch kam es bei dem Zweitligisten allerdings zu einem Zwischenfall, wie die "Bild" berichtet.

Hannovers Videoanalysten Gleart Golemi und Bjarne Oslender verloren die Kontrolle über das Fluggerät, woraufhin die Drohne in die Bäume am Rande des Trainingsplatzes krachte.

Die Drohne sei dann aus rund 15 Metern abgestürzt und auf einem Fuß- und Radweg aufgeschlagen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, die havarierte Drohne wurde von einem Ordner eingesammelt.

Die Videoanalysten starteten daraufhin eine Ersatzdrohne, um das Training weiter zu filmen.

- Anzeige -
- Anzeige -
Mehr News und Videos
Blocksperre und Geldstrafe für Magdeburg
News

Nach Randale bei Dresden-Spiel: Blocksperre für Magdeburg

  • 03.03.2026
  • 13:37 Uhr
Fehlt länger: Ron-Thorben Hoffmann
News

Hüftverletzung: Kapitän Hoffmann fehlt Braunschweig länger

  • 03.03.2026
  • 12:33 Uhr
Abstiegskampf mit allen Mitteln
News

Münster dreht Spiel und beendet Sieglos-Serie

  • 01.03.2026
  • 15:43 Uhr
Josip Brekalo trifft zur Hertha-Führung
News

Hertha zeigt dank Brekalo geforderte Reaktion

  • 01.03.2026
  • 15:28 Uhr
Ben Farhat (r.) trifft für den KSC
News

Rückschlag im Abstiegskampf: Magdeburg unterliegt Karlsruhe

  • 01.03.2026
  • 15:25 Uhr
Ljubicic
News

Remis in Fürth: Ljubicic-Traumtor rettet Schalkes Tabellenführung

  • 28.02.2026
  • 22:26 Uhr
Zurück in Kiel: Tim Walter
News

Kiel erkämpft Punkt bei Walter-Rückkehr

  • 28.02.2026
  • 15:58 Uhr
Calvin Brackelmann (SC Paderborn) bejubelt den Treffer zum 0:1 mit Simon Simoni (1.FC Kaiserslautern), 1. FC Kaiserslautern vs SC Paderborn, Fussball, 2. Bundesliga, 24. Spieltag, Saison 2025 2026,...
News

2. Liga: Paderborn holt Big Points in Kaiserslautern

  • 28.02.2026
  • 15:20 Uhr
Bielefeld empfängt Hannover 96
News

Hannover 96 holt wichtige Punkte im Aufstiegskampf

  • 28.02.2026
  • 15:02 Uhr

2. Liga - Wut-Explosion bei Darmstadt und Dresden: "Bodenlose Frechheit!"

  • Video
  • 02:11 Min
  • Ab 0