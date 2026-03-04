Hannover 96: Kurioser Zwischenfall - Drohne stürzt auf Trainingsplatz

Während des Trainings von Hannover 96 kam es zu einem kuriosen Zwischenfall mit einem ferngesteuerten Fluggerät, der glücklicherweise glimpflich ausging.

Wie mittlerweile fast alle Profi-Klubs filmt auch Hannover 96 seine Trainingseinheiten mit einer Drohne, das entstandene Videomaterial wird später zur Analyse eingesetzt. Am Mittwoch kam es bei dem Zweitligisten allerdings zu einem Zwischenfall, wie die "Bild" berichtet.

Hannovers Videoanalysten Gleart Golemi und Bjarne Oslender verloren die Kontrolle über das Fluggerät, woraufhin die Drohne in die Bäume am Rande des Trainingsplatzes krachte.

Die Drohne sei dann aus rund 15 Metern abgestürzt und auf einem Fuß- und Radweg aufgeschlagen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, die havarierte Drohne wurde von einem Ordner eingesammelt.

Die Videoanalysten starteten daraufhin eine Ersatzdrohne, um das Training weiter zu filmen.