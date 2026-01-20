- Anzeige -

Musiala-Verletzung war "ein Trauma" Musiala blickt auf eine lange Leidensgeschichte zurück. Ein Großteil vom Kalenderjahr 2025 war von Verletzungen geprägt. FC Bayern München: Noten nach Sieg bei RB Leipzig - Edeljoker sorgt für Gala "Es war eine bittere Geschichte in Amerika, auch wie das passiert ist - das war ein Trauma für die ganze Mannschaft", sagt Bayern-Trainer Vincent Kompany rückblickend: "Man darf nicht vergessen - sein letztes Bundesliga-Spiel war gegen Augsburg. Der Junge hat lange gekämpft." Damals begann die Verletzungsmisere des Unterschiedsspielers. Es war der 4. April 2025, als sich Musiala in Augsburg einen Muskelbündelriss zuzog und daraufhin die restliche Saison verpasste. Zur Klub-Weltmeisterschaft kehrte Musiala zurück, wurde dann allerdings im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain von Gianluigi Donnarumma umgesäbelt und brach sich das Wadenbein. Es war der absolute Tiefpunkt!

Starke Physis: "Ein richtiger Athlet" Doch die physische Arbeit, die mit einer Reha einhergeht, hat offenbar auch sein Gutes. "Er hat seine Körperlichkeit entwickelt. Wenn man ihn auf dem Platz sieht, ist er ein richtiger Athlet", stellt Kompany fest. Nun gilt es, wieder den Spielrhythmus zu finden. "Er hat null Druck", unterstreicht der Trainer. "Er muss es genießen - genauso wie die Mannschaft seine Leistung genießen kann. Er muss einfach wieder fit werden, sodass er dann hoffentlich im Februar, März seine beste Leistung zeigen kann." Sportvorstand Max Eberl hat einen ähnlichen Ansatz. Musiala soll "im Januar Spaß haben, Minuten sammeln, Fitness sammeln, um dann in der wichtigen Phase da zu sein." Klar ist aber auch: Die Konkurrenz beim FC Bayern ist so groß, dass selbst ein fitter Musiala keinen Stammplatz sicher hat. In der Offensive stehen mit Luis Diaz, Michael Olise, Lennart Karl, Serge Gnabry und Musiala fünf Top-Spieler für die drei Positionen hinter Mittelstürmer Harry Kane zur Verfügung.

Konkurrenten von Musiala in Top-Form Musiala ist der einzige Akteur, der sich seine Form in den nächsten Wochen erarbeiten muss. Die anderen vier Offensivspieler befinden sich in einer optimalen Verfassung, sind effektiv und strotzen vor Selbstvertrauen. Hinzu kommt, dass sich das Spiel des FC Bayern in den vergangenen Monaten weiterentwickelt hat. Musiala muss sich anpassen - nicht andersherum. Der offensive Mittelfeldspieler hat Kane den nötigen Raum zu lassen, wenn dieser aus der Tiefe startet. Ansonsten stehen die beiden zu dicht beieinander. Ideal wäre, wenn die beiden ihre Positionen tauschen, in verschiedenen Spielphasen in den Strafraum vorstoßen und es so dem Gegner noch schwerer machen. Vom Spielertypus könnte das gut passen. Schon in der letzten Saison, in der Musiala zwölf Bundesliga-Tore erzielte, drängte er häufig in den Strafraum und war sogar mit seinen Kopfbällen gefährlich. Und doch stellt sich die Frage: Braucht der FC Bayern momentan überhaupt einen Musiala als Stammspieler? Oder sollte Kompany auf die bewährte Elf setzen, die die beste Hinrunde der Geschichte gespielt hat?

Patrick Helmes glaubt: Gnabry wird unter Musiala-Comeback leiden "Bayern hat sich als Team gefunden wie seit vielen Jahren nicht mehr – und zwar ohne Musiala", sagt TV-Experte und Ex-Profi Patrick Helmes bei einem Medientermin von "Sky". "Diaz hat einen absoluten Mehrwert. Karl hatte niemand auf dem Schirm und ist nun der Shooting-Star geworden. Olise spielt auf Weltklasse-Niveau, Kane hat mehr Facetten als nur die eines Torjägers. Die Bayern sind also auch so gut." Dennoch glaubt Helmes, dass Musiala wieder einen Stammplatz einnimmt, wenn er die Fitness dafür erreicht hat. Der Verlierer könnte jemand anderes sein: "Ich glaube, der einzige Spieler, der darunter leiden wird, ist Gnabry, der sich in Abwesenheit von Musiala ein bisschen freigeschwommen hatte. Es wird einen heftigen Konkurrenzkampf geben."

