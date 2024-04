2. Bundesliga: Wer muss runter, wer bleibt drin? Der krasse Abstiegskampf

Patrik Schick

Hängt ganz vorne ein wenig in der Luft, weil der letzte Ball selten zu ihm und er selten zum Abschluss kommt. In der 30. Minute wird es per Linksschuss gefährlich, doch Fabianski hält. Scheitert in der 71. Minute aus kurzer Distanz per Kopf. Viel mehr kommt nicht. Ist innerhalb der Bayer-Dominanz eher blass. ran-Note: 4 © IMAGO/Treese