Unruhe beim FC Schalke 04. Nach der Degradierung von Timo Baumgartl fliegt der nächste Profi aus dem Team.

Von Kevin Hildebrand

Der FC Schalke 04 kommt nicht zur Ruhe! Nachdem vor rund zwei Wochen Innenverteidiger Timo Baumgartl zur U23 degradiert wurde, fliegt jetzt der nächste Profi aus dem Team.

Die Rede ist in diesem Fall von Dominik Drexler. Während bei Baumgartl laut S04-Coach Karel Geraerts mangelnde Leistungen der Grund für die Degradierung waren, besiegelte Drexler mit einem Ausraster am vergangenen Wochenende sein Schicksal.

Nach dem 1:1-Unentschieden am Sonntag bei Hannover 96 war Drexlers Frust riesig. Die Königsblauen führten bereits nach 17 Minuten, nur um sich in der 81. Minute per Eigentor den Ausgleich zu fangen. Ein Punkt, der im engen Abstiegskampf der 2. Bundesliga zu wenig ist.

Drexler machte seinem Unmut Luft, indem er nach Abpfiff einen Schoko-Shake an die Kabinenwand warf. Dabei spritzte das Getränk umher, traf mehrere Mitspieler. Für Schalke schien dieses Benehmen der Tropfen gewesen zu sein, der das Fass zum Überlaufen brachte.