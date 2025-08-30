2. Liga - Hertha in der Krise: Trainer Leitl ratlos - Auftrag von Weber und Reese

Hertha BSC erlebt gegen die SV Elversberg eine frustrierende Heimpleite. Trainer Stefan Leitl ist ratlos.

Der nächste Nackenschlag in der noch jungen Zweitliga-Saison ließ Geburtstagskind Stefan Leitl ratlos zurück. "Das ist echt schwer zu erklären, wenn du vor sechs Tagen ein Spiel spielst, das absolut okay ist - und gewinnen musst", konstatierte der Trainer von Hertha BSC nach der "absolut enttäuschenden" 0:2 (0:1)-Heimpleite gegen die SV Elversberg "in der gleichen Konstellation" am "Sky"-Mikrofon.

Eine frustrierende Niederlage, die von den Fans des selbsternannten Aufstiegskandidaten im Stadion mit lauten Pfiffen quittiert worden war.

Für Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber eine "nachvollziehbare" Reaktion, hinken die Berliner doch ihren eigenen Ansprüchen weit hinterher. Der 42-Jährige war bemüht, den Blick nach vorne zu richten.

"Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Das ist der Auftrag", sagte der 42-Jährige. Auf die Frage, ob der zunehmend unter Druck stehende Leitl diese Arbeit anleiten wird, reagierte er abwehrend. Sie sei "ein bisschen respektlos. Darauf werde ich nicht antworten", sagte der Sportdirektor.