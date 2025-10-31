FC Augsburg vs. Borussia Dortmund: Die Noten - Guirassy eiskalt, Brandt und Chukwuemeka blass

Borussia Dortmund gelingt beim FC Augsburg ein 1:0-Arbeitssieg, bei dem sich der BVB über weite Strecken schwer tut und Glück hat, dass Serhou Guirassy einen Augsburger Abwehrschnitzer eiskalt ausnutzt. Von Raman Rooprail Borussia Dortmund bleibt dem FC Bayern in der Bundesliga auf den Fersen. Beim FC Augsburg gewinnt der BVB dank Serhou Guirassy mit 1:0 (1:0). Kritik an Sandro Wagner? FCA-Fans enthüllen gegen Dortmund brisante Banner Dabei wechselt Niko Kovac ordentlich durch. Nico Schlotterbeck und Niklas Süle fehlen angeschlagen, außerdem sitzt Dauerbrenner Daniel Svensson zunächst auf der Bank und auch Julian Ryerson und Karim Adeemi bekommen eine Pause. ran zeigt die Noten der BVB-Stars zum Spiel in Augsburg.

Gregor Kobel (Borussia Dortmund) Fällt erstmals auf, als er in der 68. Minute wegen Zeitspiels Gelb sieht. Muss das erste Mal in der 84. Minute eingreifen, indem er einen Freistoß aus dem Sechzehner faustet. Ansonsten ein ganz ruhiger Abend für den Schweizer, an dem er seine einzige Parade bei einem ungefährlichen Abschluss in der 93. Minute zeigen muss. ran-Note: 3

Yann Couto (Borussia Dortmund) Offensiv mit einer guten Flanke (45.) kurz vor der Pause, an der Carney Chukwuemeka nur knapp vorbeirauscht. Ansonsten gelingt ihm wenig, hinten bei Augsburgs bester Chance in der ersten Halbzeit durch Mert Kömür (20.) lässt er Dimitrios Giannoulis zu einfach zur Flanke kommen. In der zweiten Halbzeit sehr unauffällig, lässt aber über seine Seite nichts zu. Geht nach 74 Minuten vom Feld. ran-Note: 3

Anselmino (Borussia Dortmund) Hat in der ersten Halbzeit immer wieder kleinere Unsicherheiten. Deutet sein spielerisches Talent bei einem starken Dribbling im eigenen Strafraum an (14.), spielt aber anschließend den Ball in den Fuß eines Augsburgers. Mit seiner physischen Spielweise lässt er dafür einige Augsburger Versuche im Keim ersticken und gewinnt vor allem in der zweiten Halbzeit viele Zweikämpfe. ran-Note: 3

Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) Hat defensiv wenig zu tun, wenn er mal gefordert wird, ist er souverän zur Stelle. Ansonsten mit vielen Ballkontakten im Spielaufbau, glänzt dort mit seiner Passsicherheit. Hat Glück, als Beier einen möglichen Angriff bereinigt, bei dem Bensebaini zuvor unglücklich ausrutscht. Wirft sich in der zweiten Halbzeit in viele Zweikämpfe, kommt aber auch ein ums andere Mal zu spät. ran-Note: 3

Waldemar Anton (Borussia Dortmund) Ohne Nico Schlotterbeck spielt Anton den zentralen Part in der Dortmunder Dreierkette. Ist dort der zweikampfstärkste Borusse. Im Spielaufbau ein ums andere Mal aber mit Schwierigkeiten. Nach einer Ecke mit einer guten Chance, ist aber zu überrascht und verstolpert die Gelegenheit. In einer hektischen Schlussphase behält er im Zentrum stets den Überblick und entschärft die wenigen gefährlichen Augsburger Angriffe. ran-Note: 2

Felix Nmecha (Borussia Dortmund) Zeigt mit seiner aggressiven Zweikampfführung Präsenz im zentralen Mittelfeld. Mit dem Ball am Fuß sucht Nmecha auch den Weg nach vorne, in der dicht gestaffelten Zentrale bekommt er aber wenig Raum. Wird nach 62 Minuten durch Jobe Bellingham ersetzt. ran-Note: 3

Pascal Groß (Borussia Dortmund) Zunächst mit ungewohnten Unsicherheiten im Passspiel, stabilisiert sich aber mit der Zeit. Kurz vor der Pause mit einer gefährlichen Ecke, aus der Anton durchaus Kapital hätte schlagen können. Erlebt eine ruhige zweite Halbzeit, in dem er weder positiv noch negativ auffällt. ran-Note: 3

Maxi Beier (Borussia Dortmund) In ungewohnter Position als linker Schienenspieler offensiv mit wenig Aktionen, dafür defensiv umso mehr gefordert. Erläuft mit seiner Geschwindigkeit viele Bälle und löst mehrere brenzlige Situationen stark. In der zweiten Hälfte nicht mehr ganz so oft gefordert, nach 74 Minuten weicht er für Sabitzer. ran-Note: 3

Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund) Ähnlich wie Brandt kaum am Ball und lange sogar komplett unsichtbar. Kurz vor der Pause fehlen ihm nur wenige Zentimeter zum 2:0, schrammt aber an einer Flanke von Couto vorbei. Insgesamt wirkt er auf der zentralen offensiven Position aber verloren. Kann seine Dribbling-Stärken in der zweiten Hälfte mehr zeigen, wirklic gefährlich wird es aber nicht. Nach 62 Minuten muss er vom Feld. ran-Note: 4

Julian Brandt (Borussia Dortmund) Darf sich nach drei Bundesliga-Spielen in Folge auf der Bank mal wieder von Anfang an beweisen. Dabei aber mit kaum Ballaktionen, bei den wenigen Momenten auch glücklos. In der zweiten Halbzeit kommt er einmal (55.) aus der Distanz zum Abschluss, der bleibt aber ungefährlich. In der Schlussphase spielt er auch Kontersituationen unzureichend aus. Geht in der Nachspielzeit für Adeyemi vom Feld. ran-Note: 4

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) Bekommt zunächst wenig Bälle im letzten Drittel, holt sich das Leder daher immer wieder im Mittelfeld und macht die Bälle gut fest. Defensiv vertändelt er. Guirassy (29.) die Kugel zweimal am eigenen Sechzehner etwas leichtsinnig, was aber nicht bestraft wird. Beim Tor im Stile eines Toptorjägers eiskalt. In der zweiten Halbzeit ohne weitere Chancen, verteidigt aber hinten fleißig mit. ran-Note: 3

Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) Kommt in der 62. Minute für Nmecha. Zeigt eine starke Grätsche gegen Elias Saad (65.), mit der er eine gute Gelegenheit der Augsburger verhindert. Wenig später verhindert er wieder eine gute Chance mit einer noch besseren Grätsche. Hat so einen klaren Anteil daran, dass der BVB das Ergebnis über die Zeit bringt. ran-Note: 2

Daniel Svensson (Borussia Dortmund) Kommt in der 62. Minute für Chukwuemeka. Stört nach seiner Einwechslung bei einem Angriffsversuch der Augsburger entscheidend und verhindert so Schlimmeres. Offensiv fällt er mit einer guten Flanke auf, die Brandt allerdings nicht verwerten kann. Bleibt sonst ohne größere Aktionen. ran-Note: 3

Julian Ryerson Kommt in der 74. Minute für Couto. Fängt nur Sekunden nach seiner Einwechslung einen Pass mit einer guten Grätsche ab. Ansonsten gewohnt bissig in den Zweikämpfen, ohne aber groß aufzufallen. ran-Note: ohne Bewertung

Marcel Sabitzer Kommt in der 74. Minute für Beier. Fällt in der Schlussphase nicht mehr auf. ran-Note: ohne Bewertung