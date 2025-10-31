„Große Worte, keine Taten - wie lange wollt ihr noch warten?“, war in der WWK Arena zu lesen. "Imagewechsel vollbracht: Von der grauen Maus zur Schießbude der Liga", prangte ebenfalls in der Kurve.

Rundumschlag der FCA-Fans! Am Freitagabend empfing der FC Augsburg in der Bundesliga Borussia Dortmund . Während der Partie haben die Heimfans gleich mehrere Spruchbänder ausgerollt und dabei ordentlich ausgeteilt – offenbar auch gegen Cheftrainer Sandro Wagner .

Im Bundesliga-Duell gegen den BVB holen die Fans des FC Augsburg zum Rundumschlag aus.

Die Augsburger stellen aktuell die schlechteste Abwehr der Bundesliga, kassierten in den ersten acht Ligaspielen bereits 20 Gegentore.

Augsburg-Fans protestieren mit Spruchbändern

Dazu kommt: Unter Wagner gelangen in jenen acht Spielen nur sieben Punkte, die schlechteste Ausbeute seit der Spielzeit 2021/22. In der zurückliegenden Woche war zudem im DFB-Pokal gegen Zweitligist Bochum Endstation.

Doch damit nicht genug. "Personenkult und Marketingwahn. Das sind nicht unsere Werte", protestierten die Anhänger wohl auch gegen die Bosse und deren Entscheidungsfindung, Wagner im vergangenen Sommer als Coach zu installieren.

Aber auch die Spieler wurden nicht verschont. So war auf einem Banner zu lesen: "Sollen wir euch das Kämpfen beibringen? Niemand ist größer als der Verein."